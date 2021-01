Acosta anuncia cambio de directora del INRA en Tarija

Fuente: https://elpais.bo

Finalmente el conflicto por el que atraviesa el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Tarija parece que llegará a su fin. Así lo anunció el presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Carlos Acosta, quien refirió que ya se pidió el cambio de la actual directora debido a los conflictos ocasionados tras su designación.

“Hemos tenido una reunión, no es solo el tema del INRA y me senté a hablar con ellos. Como presidente del MAS hemos hecho la representación correspondiente a La Paz para que se ponga a un compañero o compañera consensuada con la capacidad para manejar el INRA y con estas dificultades personalmente pedí el cambio respectivo porque no puede estar sucediendo esta situación”, manifestó.

Dijo que hay dos o tres nombres que se están manejando para el reemplazo de la actual directora y descartó que en esa lista esté el nombre de Darío Gareca, esto porque él ya sería actualmente director de Dircabi y no puede tener doble función. “Se está proponiendo otros profesionales y finalmente que sea el ministro del área que decida cuál es el mejor profesional”, refirió.

Finalmente, el dirigente masista anunció que hoy se dará una conferencia de prensa para dar a conocer cómo se resolvió el asunto del candidato a la Alcaldía de Cercado.