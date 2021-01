Actualización de Windows 10 se encargará de eliminar Flash, ya descontinuado

El 31 de diciembre de 2020, Adobe le dio un final definitivo a su formato Flash y, desde entonces, se recomienda a los usuarios desinstalar el software de Windows 10 y de los navegadores web. Literalmente, se trata del fin de una era en Internet.

Actualmente, si cuentas con el software instalado aún, podrás apreciar que Adobe ya ha comenzado a desplegar una ventana emergente que notifica el fin de vida de Flash Player en Windows 10. A través de los canales regulares de actualización, se liberó un parche para eliminar el software.

Microsoft ya ha puesto a disposición el parche titulado «Actualización para la eliminación de Adobe Flash Player» a través de su catálogo de actualizaciones, pero actualmente es opcional y ha pasado con algo de discreción frente a muchos usuarios.

El mismo parche llegará dentro de las próximas semanas a través de los principales canales de actualización del sistema: Windows Update y WSUS, el servicio de actualizaciones para Windows Server.

El fin perseguido por este parche es eliminar Flash Player del sistema operativo, tanto la edición de consumidor como la edición del servidor, pero hay un detalle a contemplar: solo hará desaparecer Flash del Panel de control.

Una vez aplicada esta actualización, de acuerdo a lo señalado por Microsoft, sólo el Flash Player que se incluye con Windows 10 se eliminará y únicamente esa versión no podrá ejecutarse de forma nativa nuevamente. La actualización no afectará a los navegadores ni a Flash Player instalados manualmente por el usuario. Por ejemplo, no eliminará las versiones PPAPI y NPAPI de Flash si fueron instaladas por usted.

Sin embargo, este es el comienzo de una estrategia de purga mayor. Microsoft también tiene considerado eliminar Flash Player desde su navegador Edge mediante una actualización automática independiente que llegaría pronto, en enero.

Microsoft también indicó que la actualización no se puede quitar después de que se haya aplicado. Por radical que suene, no se trata de algo malo, dada la condición de software descontinuado bajo la que se cataloga Flash Player hoy.

Ante la eventual necesidad o deseo de volver a ejecutar algún archivo en formato Flash, dada la irreversibilidad de esta medida, la única alternativa restante sería el uso de emuladores, como el de Internet Archive u otras soluciones que de seguro seguirán apareciendo en el camino.

Existe la posibilidad de que los dispositivos Windows todavía tengan algunos componentes de Adobe Flash instalados. Para asegurarse de que Flash se ha eliminado por completo, puedes ir a la página Aplicaciones y características en la aplicación Configuración y realizar la desinstalación manualmente.