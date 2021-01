Acuerdo del TSE va a paso lento, suman pedidos de postergación de los comicios subnacionales

Wara Arteaga / La Paz

La suscripción del acuerdo de 18 puntos impulsado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para una campaña segura avanza a paso lento en los tribunales electorales departamentales (TED). En tanto, ante la escalada de casos positivos y decesos por la Covid-19 suman los pedidos para postergar los comicios del 7 de marzo.

Página Siete consultó a distintos TED sobre la cantidad de partidos políticos que ya firmaron el documento presentado el 21 de enero. Algunos indicaron que al momento no les llegó una directriz oficial, otros anunciaron que realizarán una presentación del acuerdo con las organizaciones políticas y en otros casos indicaron que de a poco los frentes acuden a sus oficinas a suscribir el documento.

Hace una semana, el TSE convocó a las organizaciones políticas a que firmen el denominado “Acuerdo para una Campaña Electoral Segura”. En el documento, entre otras disposiciones, se convoca a cumplir con los protocolos de bioseguridad aprobados por esa entidad, a dar prioridad en la campaña a los eventos virtuales y a privilegiar las caravanas motorizadas sobre las caminatas para reducir los contactos entre personas.

Según datos proporcionados por el TSE, 11 agrupaciones ya firmaron el acuerdo en el TED Oruro. Bolivia Somos Todos (BST), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Participación Popular (PP), Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Soberanía Por la Libertad – Oruro (Sol-Oruro), están entre las organizaciones políticas que ya suscribieron el documento.

En el caso de Santa Cruz, el TED prevé realizar una actividad el viernes con las organizaciones políticas en carrera para presentar el acuerdo. De igual forma, en Tarija la presidenta del TED, Nataly Vargas, informó que se realizará un evento con el fin de presentar el documento y otro elaborado por ese tribunal departamental. Hasta el momento ningún frente se apersonó a las oficinas de la institución para firmar el acuerdo.

En los TED de Cochabamba y Pando indicaron que no se tiene ninguna orden oficial del TSE al respecto. En el caso del TED La Paz no proporcionaron datos hasta el cierre de esta nota.

Desde ayer por la tarde los diferentes partidos llegaron al TED de Chuquisaca para firmar el acuerdo. La lista se dará a conocer recién, informó Wilfredo Cervantes, presidente del TED.

Mientras aquello ocurre con el acuerdo del TSE, suman los pedidos para postergar los comicios subnacionales. Cuando falta poco más de un mes para la elección del 7 de marzo, diversas voces solicitan al organismo electoral cambiar la fecha de los comicios debido al incremento de casos por Covid-19.

El padre José Fuentes, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), indicó que la población está preocupada por la salud.

“Siempre la postura de los obispos ha sido cuidar la salud. Yo pienso que las preocupaciones de los ciudadanos en Bolivia están yendo en la línea de la salud”, manifestó.

Acotó que las condiciones no son las adecuadas para el proceso electoral. “Las preocupaciones del pueblo son la vida o la muerte, y creo que nunca llegó a ese nivel. No quiero decir que no sean importantes las elecciones, pero hacen falta condiciones, no solo para emitir un voto, sino también para reflexionar y para la reflexión hace falta una campaña. Veo que las condiciones no están para una campaña”, dijo.

El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública La Paz también pide postergación, según su máximo dirigente Fernando Romero.

El candidato a gobernador de La Paz por Somos Pueblo, Rafael Quispe, indicó: “Si fuera decisión de Rafael Quispe, lo suspendo, porque hay altos índices, pero depende del Tribunal Electoral y depende del Parlamento”.

Políticos como Óscar Ortiz, Samuel Doria Medina y Amilcar Barral están en la línea de que se postergue la fecha de las elecciones. Doria Medina le pidió al TSE escuchar a todas las voces.