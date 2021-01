Aduana comisó $us 300 mil en cigarrillos y cervezas de contrabando en Santa Cruz

La mercancía comisada tendría un peso cercano a las 70 toneladas

Fuente: Aduana Nacional

En distintos operativos en el departamento de Santa Cruz, la Aduana Nacional intervino este 24 de enero a tres camiones en el camino alterno entre Pailón y Abapo que transportaban cigarrillos y cerveza de contrabando, según información preliminar, la mercancía comisada tendría un peso cercano a las 70 toneladas y un valor aproximado de $us 300.000

En el primer operativo realizado a horas 4:30 am se detuvieron a dos vehículos, a un camión marca Volvo con placa boliviana 5339-IZX que transportaba cigarrillos y a una camioneta Toyota Hilux con placa 2206-NAE que lo escoltaba, los conductores no contaban con ninguna identificación ni con los documentos que demuestren la legalidad de la mercancía, por esta razón junto a otras cinco personas que los acompañaban fueron puestos a disposición de la policía, la mercancía comisada y trasladada hasta los recintos de la aduana, donde se contabilizó su peso en 20 toneladas y su valor en $us 120.000 aproximadamente.

Media hora más tarde se interceptó al camión Volvo FH con placa 2151-HRI, que de igual manera no contaba con la documentación que respalde la legal internación al país de su mercancía consistente en cigarrillos, por lo que también fue trasladado hasta los recintos de la aduana donde se determinó el peso y el valor de lo comisado en 20 toneladas y en $us 120.000

Y a horas 10:00 se detuvo al camión Volvo con placa 2322 – FFG que contenía cerveza ilegal de procedencia extranjera, misma que fue comisada y trasladada hasta la ciudad de Santa Cruz por los funcionarios de la aduana donde después de su aforo correspondiente, se determinó su peso en 30 toneladas y su valor en $us 60.000

Los operativos continuarán con la misma intensidad en todo el territorio nacional para combatir la actividad ilícita del contrabando.