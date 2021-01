Agua potable y defensa de las tierras, prioridades de Camacho para la Chiquitania

Subnacionales. El candidato a gobernador recorrió los municipios de San Ignacio y San Miguel de Velasco.

Fuente: Prensa Creemos

Luis Fernando Camacho, candidato a gobernador de Santa Cruz, se comprometió a dotar de agua potable y defender las tierras chiquitanas, acabando con los asentamientos ilegales.

Ese fue el compromiso que hizo Camacho en los municipios de San Ignacio y San Miguel, en su visita a la provincia Velasco, la jornada de este domingo.

Luis Fernando Camacho, en conferencia de prensa en San Ignacio, habló de su compromiso referente al tema tierras.

Aseguró que se realizarán auditorías de todas las tierras entregadas de la Chiquitania. «Vamos a trabajar por esta tierra, para que esta tierra no se le sea quitada a la gente y que sea para los del lugar como dice la Constitución. Vamos a hacer respetar que no se vuelva a meter otra persona que no sea del lugar», expresó.

También recordó los días de incendio que se registraron en la Chiquitania y se comprometió a tomar acciones para evitar que esa situación vuelva a repetirse. «He podido vivir el dolor de un pueblo durante el incendio, nosotros le debemos al dolor de la Chiquitania. Esa llama de la Chiquitania, fue la llama de esperanza para Bolivia», manifestó resaltando la valentía de la gente del lugar que enfrentó esa situación con coraje. «El compromiso que tenemos con San Ignacio, con la provincia Velasco y con toda la Chiquitania entera, es un compromiso pleno, porque sabemos de la indiferencia que tuvieron de todas las instancias de Gobierno», dijo a tiempo de resaltar que comparte el proyecto de desarrollo con el candidato a alcalde de San Ignacio, Juan Zarzar, para dar mejores días a la población.

Luis Fernando Camacho inició su visita a San Ignacio con un recorrido por mercados y barrios del lugar. Además como ya es característico de Creemos, se realizó una brigada médica en la casa de campaña de la agrupación, brindando atención gratuita a la población.

Pasado el medio día, Camacho junto a su acompañante Mario Aguilera, candidato a vicegobernador y Zvonko Matkovic, candidato a primer asambleísta, se trasladaron hasta el municipio de San Miguel, para compartir con la población.

En el lugar, se presentó oficialmente a los candidatos al gobierno municipal de dicho lugar.

Limbert Ordoñez, aspirante al sillón municipal de San Miguel, junto a los aspirantes al Concejo municipal, recibieron a los candidatos departamentales, con una caravana donde se recorrieron siete barrios entregando agua de pozos artesanos.

Allí, Luis Fernando Camacho, se comprometió a trabajar para que no sólo la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tenga servicios básicos, sino también en las provincias. «Tenemos que llevar a las provincias agua potable, luz eléctrica, carreteras para defender nuestro sistema productivo. Yo no me voy a ir de la Gobernación sin que San Miguel tenga agua potable», dijo.

Creemos llevó agua potable a este municipio y dotó a la población de éste elemento vital.

Camacho, subrayó a los migueleños que no habrá más avasallamientos y que se realizará una auditoría completa para que las tierras sean saneadas y fiscalizadas por la Gobernación. «Yo les doy mi palabra que no va a haber un solo avasallamiento más, porque no lo vamos a permitir desde la Gobernación. Vamos a hacer que se respeten las normas y que la tierra de los chiquitanos sea de los chiquitanos, para los que viven y trabajan esta tierra y que no nos traigan gente de afuera que no saben como vivimos», puntualizó el candidato a gobernador.

El también líder de Creemos, señaló que entre sus propuestas para la Chiquitania está instalar una escuela de bomberos para que sean capacitados para apagar los incendios forestales de la región, además de frigoríficos para facilitar la industrialización y exportación de carne desde el lugar, sin necesidad de ir hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. «Nunca se olviden, yo no les voy a fallar. Nunca se olviden, un gobernador no es un rey, es un funcionario público y se debe al pueblo. Y si no le cumple hay que sacar al gobernador», culminó su intervención con la población.

Al finalizar la jornada, Camacho, Aguilera y Matkovic, retornaron a San Ignacio, para participar de una masiva caravana que brindó respaldo a las candidaturas de Creemos.

Una gran cantidad de personas acompañó a Camacho en la caravana, portando banderas de Creemos. La movilización terminó en la plaza de San Ignacio con el compromiso de trabajo de Luis Fernando Camacho.