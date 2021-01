Al-Attiyah: «Hemos tenido tres pinchazos»

Fuente: lostiempos.com

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) lamentó los tres pinchazos que este martes le alejaron a 17 minutos y 50 segundos del francés Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini JCW) en la general de coches del Rally Dakar.

El triple vencedor del Rally Dakar explicó que la pérdida de 12 minutos en la meta de Neom no se debió a problemas de navegación sino a «tres pinchazos».

«Como solo nos quedaba una rueda de repuesto, no nos ha quedado más remedio que rodar tranquilos. Stéphane nos ha adelantado, ¿pero qué podíamos hacer? No estoy decepcionado, la carrera es así. Lo he hecho lo mejor posible y he llegado a meta. Además, la carrera aún está por decidir», señaló.