¡Al fin! La boliviana Tikona llegó a España para reforzar al Teldeportivo FSF

Después de un largo viaje desde Villa Copacabana, abordando un avión desde El Alto, con escala en Santa Cruz y Madrid (España), la boliviana Karla Tikona llegó a las Islas Canarias para sumarse al Teldeportivo FSF, equipo de la primera división del fútbol sala. Su arribo estaba previsto para agosto, pero la pandemia le había impedido tramitar su visa.

“Gracias a Dios se me dio esta oportunidad y no pienso desaprovecharla. Estoy muy agradecida por el apoyo que me brindaron mis hermanos. Logré salir del país en una situación tan difícil”, expresó Tikona a S.L TODO Deportes de Raúl Pérez tras pisar suelo canario.

Tikona cumplió con el resultado negativo de su prueba PCR a coronavirus para trasladarse hasta el Viejo Continente, pero, por protocolo, le realizarán otra más en su nuevo lugar de residencia. “Hay talento en Bolivia, solo necesitamos apoyo”, remarcó Tikona, antes de dejar la terminal aeroportuaria.

En una pasada entrevista con DIEZ, Tikona se describió como una jugadora técnica, luchadora, que siempre busca el gol o crearlo. Además, explicó que le “encanta” el fútbol de salón porque siempre tienen que hacer toques entre las cuatro jugadoras. “El partido es de ida y vuelta y te permite mostrar tu talento con el balón”, añadió.

Tikona, de 25 años, es la segunda boliviana en oficializar su fichaje por un equipo de fútbol de salón español, para esta temporada. Hace un día, el CH Hércules (segunda división) presentó a María Cristina Gálvez, más conocida como ‘Coquito’.

Trayectoria

Club Atlantes 2018: primer equipo

Club Atlantes 2017: primer equipo

Club Atlantes 2016: primer equipo

Club Atlantes 2015: primer equipo

Club Atlantes 2014: primer equipo

Club Amapola 2013: primer equipo

Club Litoral 2012: primer equipo

Club Atlantes 2011: primer equipo

Club Colonia 2019: sub-15

Club Colonia: sub-12

Palmarés internacional:

Sexto puesto en la Copa de América Paraguay 2019

Tercer Puesto Juegos Sudamericanos 2018

Participación Copa Libertadores 2017, 2018 y 2019

Palmarés individual:

Mejor jugadora en el Campeonato Nacional de Clubes

Máxima goleadora en el Campeonato Nacional de Clubes

Mejor jugadora Asociación La Paz

Máxima goleadora Asociación La Paz

Otros

4 Campeonatos Nacionales de Clubes (2016, 2017, 2018 y 2019)

5 Campeonatos Nacionales de Selecciones con La Paz (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019)

6 Campeonatos de Asociación La Paz (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019)