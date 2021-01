ALBA TCP exige a Estados levantamiento de medidas coercitivas unilaterales durante pandemia por el Covid-19

Condena la imposición de medidas coercitivas unilaterales y subrayan sus agravadas consecuencias en el contexto de la actual pandemia del Covid-19.

Fuente: ABI

Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP) emitieron este martes un pronunciamiento que exige a los Estados el levantamiento inmediato de medidas coercitivas unilaterales que pretenden impedir a los países afectados un enfrentamiento efectivo contra el Covid-19.

“Exigimos el levantamiento inmediato de las medidas coercitivas unilaterales, que pretenden impedir a los países afectados enfrentar de forma efectiva al Covid-19”, remarca el documento publicado por el secretario ejecutivo de la Alianza, Sacha Llorenti, en su cuenta de Twitter.

Las medidas coercitivas unilaterales son instrumentos utilizados por algunos gobiernos con fines políticos y pueden tomar la forma de sanciones económicas y financieras, embargos comerciales u otras medidas.

En ese sentido, el ALBA-TCP ratifica, en su pronunciamiento, su enérgico rechazo a la imposición de estas medidas, puesto que afectan los derechos humanos y obstaculizan el pleno desarrollo económico y social de los pueblos sometidos a ellos, además que violan el Derecho Internacional y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

El bloque sub regional manifiesta, en su texto, que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en el contexto de una pandemia tiene como objetivo debilitar el papel central del Estado e impedir el desarrollo de estrategias nacionales que fortalezcan los sistemas de salud y protección social; así como obstaculizar el acceso universal, en condiciones equitativas y asequibles, a las vacunas y tratamientos desarrollados para el enfrentamiento al Covid-19.

“En síntesis, pretende socavar la capacidad de respuesta de los países y ocasionar así indecibles sufrimientos a toda la población. Subrayamos que esas medidas, de marcado carácter extraterritorial, persiguen erosionar el ejercicio de la solidaridad y la cooperación internacional, privando a los pueblos de los beneficios de los mecanismos de la Cooperación Sur-Sur”, agrega el documento del ALBA-TCP.

En ese marco, condena la imposición de medidas coercitivas unilaterales y subrayan sus agravadas consecuencias en el contexto de la actual pandemia del Covid-19.

Los países miembros advierten en su pronunciamiento que las medidas mencionadas tienen un claro impacto en el disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos, porque impiden, de manera deliberada, el derecho a la salud y a la vida.

“Instamos a los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar de modo unilateral medidas económicas, financieras o comerciales, especialmente en la situación sanitaria actual, tal y como reza la resolución 74/306 de la propia Asamblea General, titulada Respuesta integral y coordinada a la pandemia de enfermedad por coronavirus (Covid-19)”, añade el documento.

El bloque sub regional recuerda el llamado realizado a todos los Estados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 75/181, para que cesen de adoptar o aplicar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados, en particular las de carácter coercitivo, puesto que impiden la realización plena de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular el derecho de las personas y los pueblos al desarrollo.

“Recordamos, también, los pronunciamientos del Secretario General de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, así como las relatoras especiales sobre el Derecho a la Alimentación y sobre la Repercusión Negativa de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, en los que se aboga por el cese de estas políticas”, concluye el pronunciamiento.