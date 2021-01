Always Ready y The Strongest se llevan los tres millones de dólares

Always Ready y The Strongest se quedaron con el premio mayor. Ambos clubes se clasificaron de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo tanto, se llevan el premio económico de los $us 3’000.000.

Always Ready conquistó su tercer título en el fútbol profesional boliviano tras vencer por 0-1 a Nacional Potosí. El Millonario avanza a la Copa Libertadores como Bolivia 1; mientras que The Strongest que pese a ganar por 1-3 a Blooming no le alcanzó y tuvo que conformarse con el segundo lugar del Apertura y así firmar su séptimo subtítulo nacional, con el que se clasifica como Bolivia 2 a la Libertadores.

Bolívar, que venció a Oriente petrolero por 4-1, ocupó el tercer lugar de la tabla de posiciones con 50 puntos, puesto con el que selló su clasificación a la Copa Libertadores como Bolivia 3. La Academia ingresará a la segunda fase de la Libertadores y recibirá un premio económico de $us 500.000.

Royal Pari completa el lote de los equipos que avanzan al torneo de clubes más importantes de la Conmebol. El Inmobiliario logró el cupo como Bolivia 4 y obtiene un premio de $us 350.000.

Entre tanto, el grupo de los equipos que van a la Copa Sudamericana son Wilstermann, Guabirá, Nacional Potosí y Vinto Palmaflor. Todos ellos ingresarán a la primera fase donde, si se mantiene el premio del 2020, recibirán un premio de $us 300.000.

Con el nuevo formato de la Copa Sudamericana estos equipos formarán dos llaves y solo los ganadores pasarán a la fase de grupos.

Wilstermann cayó por 3-0 ante Royal Pari y ahora tiene que conformarse con el cupo como Bolivia 1. Entre tanto, Guabirá goleó por 4-0 a Real Potosí, para asegurarse la clasificación a la Sudamericana como Bolivia 2.

Nacional Potosí pese a caer por 0-2 ante Always Ready mantuvo su cupo de Bolivia 3 a la Sudamericana.

Finalmente Vinto Palmaflor, que debutó este año en la División Profesional, conquistó su primera clasificación a un torneo internacional, después de empatar (1-1) con San José y gracias a que The Strongest derrotó a Blooming.

El equipo de Quillacollo logró el cupo a la Sudamericana como Bolivia 4 gracias a la diferencia de goles, ya que igualó con Blooming con 38 unidades, pero Vinto Palmaflor tiene como diferencia de goles -1 y la Academia cruceña tiene -5.