Analistas consideran que con la postergación de las subnacionales quien ganaría sería el ciudadano

La postergación de las elecciones subnacionales es una propuesta considerada viable por tres analistas que cuestionan su realización mientras se enfrente el rebrote por la pandemia. ¿Quién gana y quién pierde ante esta situación? fue la pregunta que recibió como respuesta similar: la ciudadanía.

Para Carlos Valverde «ganamos los ciudadanos porque no nos vamos a ir arriesgar sin mayor motivo», además que ahora se tiene una campaña muy irregular por lo que «no creo que haya ventajas para ningún partido, no entiendo que ventaja puede sacar alguien, los que ganamos seríamos nosotros, los ciudadanos».

En tanto que José Luis Santistevan considera que el mayor beneficiario sería el pueblo boliviano porque se protegería la salud y la vida pero que también, con una eventual postergación, se protegen los derechos políticos y «por eso gana la democracia».

Para el analista Daniel Valverde, el ánimo de la población ahora no está pensando en las elecciones y que está muy afectado por lo que está ocurriendo en el nivel sanitario.

«Por dos o tres meses no cambiará el mundo, es totalmente racional anteponer la vida, salud y el ánimo colectivo para tener unas mejores elecciones; se debe pensar en la postergación», argumentó.