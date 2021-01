Andrada va por su segunda temporada al mando de Guabirá

Fuente: lostiempos.com

Víctor Hugo Andrada es un caso excepcional en el fútbol boliviano. En un balompié donde mandan los resultados y la cabeza de los técnicos está en juego en cada partido, el DT va en su segunda temporada y media al frente de Guabirá, de Montero, con el que además participará en la Copa Sudamericana de este año.

Copito, como se le conoce, llegó al cuadro montereño el 5 de agosto de 2019 en reemplazo del uruguayo Eduardo Espinel, que no cumplía una buena campaña con ese elenco. Mientras los restantes equipos cambiaron de estratega en el camino, el presidente de Guabirá, Rafael Paz, le dio su respaldo y apoyo a Andrada.

De los 14 equipos que terminaron el último torneo de la División Profesional, Bolívar fue la única institución que cambió tres entrenadores en un año. Los celestes comenzaron con el argentino Claudio Vivas, luego vino un interinato de Wálter Flores y terminaron 2020 con el español José Ignacio González.

La mayoría de los clubes tuvieron un par de entrenadores. Por ejemplo, el campeón nacional, Always Ready, fue dirigido por Eduardo Villegas y Omar Asad, The Strongest tuvo a Mauricio Soria y Alberto Illanes y en Santa Cruz Blooming y Oriente no fueron la excepción. Los celestes iniciaron el año con el chileno Miguel Ponce y terminaron con el argentino Gabriel Schürrer; mientras que los refineros apostaron por Pablo Sánchez y después asumió Erwin Sánchez.