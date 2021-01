ANH y UAP firman convenio para la creación de un centro de investigación de biocombustibles

El director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez asegura que la distribución de gas en el departamento de Pando está garantizada tras una inspección realizada a la Planta Engarrafadora.

Asimismo, dijo que se firmó un convenio con la Universidad Amazónica de Pando para la creación de un centro de investigación en los biocombustibles.

Fuente: Bolivia Tv

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Universidad Amazónica de Pando (UAP) firmaron un convenio para la creación de un centro de investigación de biocombustibles producido a partir de materia orgánica utilizada como fuente de energía, informó el director ejecutivo de dicha empresa estatal, Germán Jiménez, tras una inspección realizada a la Planta Engarrafadora de ese departamento, donde además garantizó a la población la distribución regular de garrafas.

Los biocombustibles están pensados como una energía renovable, sustituta de los combustibles fósiles, ya que producen dióxido de carbono sin emitir huella de carbono al ser quemados. La biomasa libera dióxido de carbono, que es absorbido por las plantas, que eliminan ese carbono de la atmósfera. Ese ciclo es beneficioso y la razón principal de la apuesta de las autoridades por este tipo de combustibles.

El año 2018, el expresidente Evo Morales inauguró la planta deshidratadora de alcohol del ingenio sucroalcoholero Aguaí en Santa Cruz, con una capacidad de producción de 750 mil litros de etanol por día, tras haberse promulgado la llamada Ley de Aditivos de Origen Vegetal, que permite la producción, uso y comercialización de los biocombustibles con el fin de sustituir gradualmente la importación de gasolina y diésel.

La mayor ventaja de los biocarburantes es, sin duda, su efecto en el cambio climático ya que no producen emisiones de CO2. Además, no contienen azufre, por lo que no genera lluvia ácida, un fenómeno provocado por los ácidos que proceden de los combustibles fósiles y de los motores de explosión.