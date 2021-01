Aramayo: La FBF está dispuesta a ser investigada

Campeones

sábado, 23 de enero de 2021 · 05:00

Fuente: paginasiete.bo

APG / La Paz

Frente a las acusaciones por supuestos casos de corrupción en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el director de la División Aficionados, Rolando Aramayo, indicó que la institución está dispuesta a ingresar a un proceso de investigación dentro de las normas establecidas.

“La federación no está cerrada a una investigación, cuando se trata de temas económicos debería pasar por una auditoría. Con base en fotocopias simples, imagino que, sacadas de las redes sociales, se está iniciando ese proceso que en mi criterio no corresponde”, declaró Aramayo.

El dirigente recordó que el comité ejecutivo de la federación hizo pública la convocatoria para que las empresas postulen y llevar adelante una auditoría por solicitud del presidente del ente, Fernando Costa, en su política de transparentar el manejo de la institución. Durante la semana, el asambleísta Rolando Cuéllar, de la brigada parlamentaria cruceña, anunció el inicio de una investigación y pidió a otros diputados sumarse a este proceso contra la federación.

“No me parecieron apropiadas las expresiones del honorable diputado que acusa, juzga y nos sanciona sin respetar la propia Constitución”, dijo Aramayo, quien añadió que “si hubiera algún hecho ilícito, que no hay, (Robert) Blanco tendría que estar involucrado porque ha sido vicepresidente cuando se aprobó la compra de los terrenos de la Casa Verde, pero en todas las denuncias no aparece Blanco. Me parece que es una investigación dirigida”, concluyó Aramayo. Los dirigentes cruceños, entre ellos Marco Peredo, expresidente de la FBF, y Fabol se reunirán la semana que viene con los asambleístas de la Comisión de Salud y Deportes para exponer el caso.