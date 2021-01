Arce cumple dos meses, observan falta de estrategias y medidas frente a Covid

Fuente: paginasiete.bo

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

El presidente Luis Arce Catacora cumplió ayer dos meses al mando del Gobierno, en medio de la segunda ola de la pandemia del coronavirus. Representantes del sector salud y analistas políticos ven que, al margen de las pruebas y vacunas, el Ejecutivo dejó la crisis en las manos de los gobiernos locales.

Observan que desde el Gobierno se hace más anuncios que hechos efectivos y que hay una “gran carencia” de una estrategia de información y comunicación para guiar a la ciudadanía. En tanto, Arce manifestó ayer que el Ejecutivo toma todas las medidas oportunas y prometió que no repetirá “los errores del gobierno de facto”.

El jefe de Estado reiteró el anuncio de la compra de 2,2 millones de pruebas de diagnóstico de antígeno nasal y PCR, y de la llegada de un lote de vacunas rusas. Sostuvo que todo el trabajo se coordina con los gobiernos regionales.

El balance de dos meses

“Vemos con absoluta preocupación la inercia con la que se está moviendo el Gobierno central. Ya han pasado 60 días de ejercicio de gobierno, pero la actitud indiferente, dejada a manos de los municipios y de las gobernaciones, hace de que se desnude nuevamente la carencia total de un plan estratégico de contingencia contra el coronavirus”, declaró a Página Siete Carlos Nava, representante del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de Cochabamba.

Nava sostiene que el Gobierno no tiene una estrategia comunicacional dirigida a la población.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, afirmó que hasta la fecha lo único que ha visto su sector son sólo anuncios sin hechos concretos y que el Gobierno central carga toda la responsabilidad a las gobernaciones y municipios. Alertó que los médicos, en especial, los de los departamentos del eje central, enfrentan una crítica situación en la que sus vidas están en riesgo.

“No se está haciendo nada. Si bien existen buenas intenciones de frenar esta pandemia, hasta ahora no tenemos respuestas efectivas. Todo se queda en papeles. Las acciones son muy pocas y nuestra población continúa muriendo, la tasa de contagio es elevada y la curva epidemiológica es exponencial”, afirmó.

La especialista en política Erika Brockmann ve más sombras que luces en los dos primeros meses de gobierno de Arce, en lo que hace a la lucha contra la pandemia. Destacó como positiva las dos reuniones que tuvo con los gobiernos regionales y el anuncio de la adquisición de una vacuna, pero lamentó que se imponga una cláusula de confidencialidad en esa compra, cuando el Ejecutivo está obligado a transparentar el manejo de los recursos públicos.

“El Gobierno no expresa un compromiso real, sostenido e integral a un sector que necesita necesariamente su apoyo ( ). Ya en cancha, el Gobierno ha de experimentar lo que representa los desafíos de encarar una pandemia y los efectos de ésta, porque otra cosa es siendo oposición”, manifestó Brockmann.

Para el analista Carlos Cordero, el Gobierno realiza una “campaña bastante floja” para pedir a la población que tome las medidas básicas de bioseguridad para evitar los contagios, y solo hace énfasis en los anuncios sobre la vacuna rusa Sputnik V.

“Luis Arce como líder y como Presidente con una conferencia de prensa puede persuadir a la gente de tomar medidas preventivas, como el uso del barbijo, para que todas las entidades tengan esta guía. Creo que el Presidente no quiere salir a los medios porque no tiene una política sólida. El único que habla es Evo Morales y aparece sin barbijo y no le interesa la salud”, observó Cordero.

El analista Paúl Coca ve una intensa campaña mediática del Ejecutivo pero a favor de la vacuna rusa, y no así una campaña que impulse a la ciudadanía a cuidar su salud cumpliendo las medidas básicas de bioseguridad.

“Tiene que fortalecerse la estrategia de prevención a través de campañas publicitarias en medios masivos y redes sociales. Hasta ahora sólo se ve un show mediático de las vacunas”, dijo.

Ayer, Arce lanzó desde la Casa Grande del Pueblo la feria “Unidos contra el Covid” de productos de la medicina tradicional. “Nuestros ancestros usaban una alimentación saludable y la medicina tradicional para enfrentar las dolencias. Saludamos el esfuerzo de las y los pequeños productores y empresarios bolivianos que difunden los saberes para prevenir enfermedades”, sostuvo.