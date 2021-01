Arce entrega dos vehículos a Ponchos Rojos de Achacachi

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El presidente Luis Arce entregó este sábado dos vehículos a los Ponchos Rojos de Achacachi, durante la celebración del 195 aniversario de creación de la provincia Omasuyos, y anunció más motorizados “para provincias” y para “nuestras hermanas”, después de responsabilizar en su discurso a la gestión de Jeanine Añez de la supuesta mala administración de recursos económicos en el último año.

“Aun así en esta situación no hemos querido venir con las manos vacías, no hemos querido venir sin nada hermanos, vamos a entregar aquí a nuestro hermano, comandante de los Ponchos Rojos, una entrega de dos vehículos, dos vehículos para nuestros Ponchos Rojos”, dijo el mandatario, en el estadio de fútbol de la población de Achacachi donde se concentraron campesinos de los seis municipios de la provincia Omasuyos.

Con la entrega de dos motorizados a Ponchos Rojos, Arce replicó lo que hizo Evo Morales en 14 años con las organizaciones sociales afines con el Movimiento Al Socialismo (MAS). En ese periodo desembolsó más de 22 millones de bolivianos para la construcción de cinco sedes regionales de la Central Obrera Boliviana. En 2014, Morales entregó a la COB un hotel con equipamiento completo valorado en un millón de bolivianos, que fue pagado con fondos del TGE. El gobierno de Morales también entregó la donación de vehículos, computadoras, entre otros.

Arce entregó este sábado documentación de los vehículos al secretario ejecutivo de la Subcentral de Trabajadores Campesinos de la provincia Omasuyos y comandante de los Ponchos Rojos, Santos Apaza Vila.

“Es lo que en el cortito plazo, que hemos tenido, hemos podido hacer; va haber más hermanos para nuestras hermanas, para nuestras provincias va haber poco a poco hermanos, poco a poco”, aseguró el primer mandatario junto al vicepresidente David Choquehuanca y algunos ministros y legisladores masistas.

Arce aseguró que “no estamos lamentablemente en los tiempos que quisiéramos, pero vamos a estar hermanos vamos a estar (mejor)” y aseguró que “estamos trabajando y poco a poco van a ir a nuestros alcaldes recibiendo platita, ya van a recibir más platita por lo que estamos haciendo”.

El mandatario aseguró que “poco a poco vamos a volver a la normalidad, que queríamos, no solo desde el punto de vista económico, sino también poco a poco a la nueva normalidad en el tema sanitario”.

Como el viernes, cuando el jefe de Estado responsabilizó de la crisis económica a la expresidenta Añez, este sábado repitió el libreto y afirmó que “debemos lamentar cómo hemos encontrado nuestro Estado Plurinacional. Las arcas del Estado nos han dejado sin plata, con deudas, deudas al extranjero, deudas al Banco Central (de Bolivia), deudas a proveedores”.

Dijo que el gobierno de Añez no realizó desembolsos para varios proyectos en curso. “Nos duele como nos han dejado. Todo lo que hemos trabajado. Había proyectos que estábamos por hacer y después nada. Ni un centavo se ha desembolsado a todos esos proyectos, no solamente a Omasuyos, sino para todo el país no había desembolsos, no se pagaban los proyectos, no avanzaban. A otras cosas se han dedicado, menos a trabajar por el pueblo”.