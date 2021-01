Arce insiste con el aguante: «Aguantar no significa sacar militares a las calles»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El presidente, Luis Arce Catacora, insistió hoy que la población debe aguantar la llegada de la vacuna contra la Covid-19 y respondió a las críticas a su discurso en la que también pidió aguantar.

“La población necesita tomar conciencia que debemos aguantar esta pandemia y aguantar no significa encerrar a los bolivianos en sus hogares en cuarentena rígida, no significa sacar a militares y policía a defender a la población supuestamente del coronavirus, aguantar significa resistir a este embate de esta nueva ola, pero no resistir sin una estrategia”, dijo Arce.

El Mandatario comparó la forma de “aguantar” con lo hecho durante el gobierno de Jeanine Añez. “Así como nosotros aguantamos un gobierno de facto y resistido un gobierno de facto hasta recuperar la democracia. Hoy nos toca aguantar y resistir el coronavirus y hasta vencer y recuperar la salud del pueblo boliviano”.

Dentro de esta estrategia, según explicó Arce Catacora, está la dotación de pruebas a los gobiernos departamentales para poder identificar a todos los portadores del virus, incluso a los asintomáticos, para evitar la propagación.

“Queremos con las pruebas identificar a la gente que tiene coronavirus, pero no para dejarlos morir, queremos aislarlos, medicarlos antes de que ocurra lo peor, no como planteaba el anterior gobierno que planteaba encerrarlos y cuando el temas este grave llevarlos a terapia intensiva”, aseguró Arce.

Pero el mandatario fue claro que esta estrategia o las planteadas por distintos gobiernos municipales de aplicar cuarentenas rígidas o dinámicas no son la solución definitiva contra el coronavirus, “¿Cuál es a solución estructural? la vacunación”, aseguró Arce.

“En estos pocos días de gobierno logramos negociar y tenemos dos contratos que garantizan la vacuna para el pueblo boliviano ( ) nosotros lo que queremos no es un show político, a nosotros no nos interesa el teatro, ni las cámaras, sino la verdadera solución a los problemas y no escatimaremos con todo lo que sea necesario para resolver este problema”, concluyó Arce.

El presidente terminó su intervención con el apoyo total a nuevo ministro de Salud y Deportes Jayson Auza.