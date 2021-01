Armie Hammer reconoció que grabó un video de una mujer en ropa interior y confirmó que le robaron material de su cuenta secreta de Instagram

El actor tuvo que salir a pedir disculpas a “Miss Cayman” por decir que la mujer en lencería que aparece en el video, que mandó a sus amigos desde un perfil no oficial en las redes sociales, era ella

Fuente: Infobae

El actor Armie Hammer salió a pedir disculpas públicas después de que un video de una mujer en lencería, a la que se refirió como “Miss Cayman”, se filtrara de una cuenta privada que tenía en una red social. El actor, de 34 años, emitió el domingo un comunicado al respecto: “Me gustaría aclarar que la persona en mi video, que fue robado de mi Instagram privado, no es Miss Cayman”.

“Realmente lamento cualquier confusión que haya causado mi tonto intento de humor”, agregó. “Mi sentidas disculpas para la señorita Cayman, a quien no conozco, y para toda la organización, ya que no tenía intenciones de insinuar que en realidad era ella”.

En el polémico video, el protagonista de “Call Me By Your Name” hace un recorrido por su habitación de hotel en las Islas Caimán. Mientras, una mujer en ropa interior lo espera en la cama. La grabación del actor se suma a información explosiva sobre él que se filtró en los últimos días, en donde habla de sadomasoquismo y canibalismo.

El video de Armie Hammer con una mujer en la cama

“Bueno ... mi ex esposa (por una muy buena razón) se niega a regresar a Estados Unidos con mis hijos. Así que tengo que volver a Cayman ... lo cual apesta. Excepto que hay algunos aspectos positivos. Como c... a la señorita Caimán otra vez mientras estoy allí”, compartió el actor desde un perfil que tiene con otro nombre en Instagram.

La disculpa de Hammer se produjo después de que el presidente del Comité de Miss Cayman Islands, Derri Dacres-Lee, publicara en la cuenta de Instagram de la organización que sus miembros estaban “al tanto de un video presuntamente publicado por Armie Hammer que se refería a una joven con poca ropa como ‘Miss Cayman’”.

“La mujer no es Miss Islas Caimán”, dijo en su declaración. El comité indicó que ellos “y la señorita Caimán [Mariah Tibbetts] consideran este tema con la mayor seriedad y el asunto ha sido informado al Servicio de Policía de las Islas Caimán Real (RCIPS)”.

“El papel de Miss Cayman es, en parte, servir como modelo a seguir para las jóvenes. La representación de la mujer en el video va en contra de todo lo que defiende nuestra organización y, en consecuencia, se solicita que el Sr. Hammer elimine de inmediato todas las referencias a ella en sus redes sociales”, indicaron en su nota.

Hammer ha estado en el centro de la controversia últimamente en medio de su separación de su esposa Elizabeth Chambers, con quien tiene dos hijos: Harper, de 5, y Ford, de 4.

El actor también publicó en su cuenta secreta de Instagram, que solo siguen sus amigos cercanos, un video en el que se lo ve consumiendo drogas con un vaporizador. “Cuando te das cuenta de que no realizan pruebas de DMT en las pruebas de drogas”, escribió.

Además compartió una captura de pantalla de lo que parece ser una orden judicial que establece que debe tomar una prueba de drogas antes de ver a sus hijos.

A principios de esta semana, la exnovia de Hammer, Courtney Vucekovich, le dijo al diario británico Daily Mail que a Hammer le gustaban los “fetiches amo-esclavo” y que le expresó que quería “romper y comer sus costillas”. También dijo la manipuló para que participara de sus retorcidos fetiches y que a menudo fantaseaba con el canibalismo.

“Es un ser humano muy encantador e intenso. Pero una vez que empiezas a hablar con él, es bastante agresivo desde el principio. No violento, sino sexualmente agresivo en la forma en que habla ’', dijo Vucekovich. Y continuó: “Es magnético y eso lo ha ayudado a salirse con la suya. Tiene una personalidad encantadora. Es muy cariñoso, te hace sentir muy segura y en la cima del mundo. Luego, poco a poco, se vuelve más oscuro”.

“Es un gran narcisista. Envía mensajes de audio con material bastante gráfico. Te juro que es porque le gusta el sonido de su propia voz. Está obsesionado consigo mismo, pero también se odia a sí mismo al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo”, narró la mujer, de 30 años, que se negó a entrar en detalles gráficos sobre el comportamiento de Hammer durante su relación.

“Me estaban preparando y manipulando brillantemente para hacer cosas que francamente me asustaban. Él es bueno en lo que hace y sabe exactamente qué decir para obtener lo que quiere. Es una persona muy oscura y retorcida”, añadió.

Armie Hammer (Reuters)

El actor fue noticia el pasado fin de semana cuando aparecieron de forma anónima en las redes presuntos mensajes privados del actor en el que detallaba algunas de sus fantasías sexuales, que en algunos casos resultaban muy perturbadoras. “Necesito beber tu sangre” o “soy cien por cien un caníbal” son algunos de esos mensajes que supuestamente escribió Hammer a una mujer vía Instagram.

El nombre del intérprete fue tendencia mundial durante días y, varios días después, todavía hoy sigue siéndolo, ya que continúa apareciendo nuevo material comprometedor.

La controversia sobre Hammer continuó cuando anunció que finalmente no estaría en “Shotgun Wedding”, la comedia en la que compartiría protagonismo con Jennifer Lopez.

“No estoy respondiendo a estas mentiras de mierda, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en internet en mi contra no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana”, se defendió el actor en un comunicado para intentar cerrar una polémica que todavía continúa muy viva en las redes.