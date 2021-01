Artesanos de las Alasitas toman las calles paceñas pidiendo que los dejen instalar la pre-feria

El coronel Zambrana, de la Policía, indicó que desde el día viernes se encuentran con este problema ya que los artesanos han tomado las calles ya que se habrían firmado un convenio para no instalar la feria por el tema del rebrote del COVID 19.

“Considero que esa no es la actitud adecuada, ellos (los artesanos) han firmado un convenio que está vigente y que deberían respetar, si la dirigencia no informa a sus bases es un problema que lamentablemente la autoridad no va a poder resolver”, manifestó a UNITEL el coronel de la Policía.

Asimismo, indicó que permanecerán en el lugar y piden a la población tomar conciencia y no tomar este tipo de actitudes ya que pueden provocar su contagio, de sus hijos y/u otros familiares.