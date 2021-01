Asalto al Capitolio de EEUU, en directo: Los medios ultraconservadores relativizan la gravedad de los hechos

Fuente: El Mundo

La tarde prometía curvas, pero no imaginaba el nivel de rally. El Congreso de EEUU se preparaba ayer para un arduo debate que desembocaría en la confirmación de Joe Biden como presidente de EEUU cuando la masa pro Trump estalló. Miles de seguidores del presidente saliente entraron a la fuerza en el Capitolio e interrumpieron la sesión. Tras más de cuatro horas de asedio, la Policía logró evacuar el edificio y, efectivamente, el debate de confirmación electoral tocó a su fin. Por el camino quedan cuatro muertos, 52 detenidos y 14 policías heridos. Ésta es la última hora del asalto al Capitolio.

15.45. EL CAPITOLIO DEL ESTADO DE MICHIGAN, CERRADO 90 MINUTOS DEBIDO A UNA AMENAZA

El Capitolio del estado de Michigan ha estado cerrado temporalmente este jueves por la mañana mientras la Policía investigaba una amenaza sobre la que no han trascendido más detalles.

Según medios locales, el edificio se ha reabierto después de hora y media para quienes trabajan en él, aunque permanece cerrado al público puesto que en esta época no se celebran sesiones.

15.12. CONSTERNACIÓN EN EUROPA POR EL ASALTO AL CAPITOLIO

Un ataque inaceptable y sin precedentes a la democracia, resultado de la retórica extremista y violenta, pero que la democracia de Estados Unidos es suficientemente fuerte para superar. Así están describiendo los líderes de la Unión Europea el asalto al Capitolio de los seguidores de Donald Trump la noche que el Senado tenía que ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones del pasado mes de noviembre.

Las declaraciones de los líderes europeos suenan a eventos similares en otros países, pero resulta difícil imaginar que esta vez se refieran a Washington. Todos los detalles, en esta crónica de Beatriz Ríos desde Bruselas.

14.55. LAS HORAS MÁS OSCURAS DE LA DEMOCRACIA ESTADOUNIDENSE

¿Qué se puede hacer con un presidente que lleva arrojando cerillas a la democracia y a la hoguera del odio, del racismo y de la polarización de su país desde mucho antes de ganar las elecciones de 2016? Lo analiza Felipe Sahagún en este artículo.

14.32. EL ASALTO AL CAPITOLIO GENERÓ UN PROMEDIO DE 430 TUITS POR SEGUNDO

El asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios del presidente saliente Donald Trump generó 23,46 millones de tuits, es decir, un promedio de 430 por segundo, según datos compilados el jueves por Visibrain.

El suceso produjo 2,5 veces más tuits que las últimas 24 horas de las elecciones presidenciales de noviembre, indicó la plataforma de seguimiento de las redes sociales. Estos comicios ya habían generado un volumen de tuits seis veces superiores a las anteriores elecciones de 2016.

Twitter y Facebook bloquearon temporalmente las cuentas del presidente saliente — que había llamado a sus partidarios a avanzar hacia el Capitolio –, y la red social del pajarito azul amenazó con suspenderlo de forma permanente.

14.14. LOS MEDIOS ULTRACONSERVADORES DE EEUU RELATIVIZAN LA GRAVEDAD DEL ASALTO AL CAPITOLIO

Los medios ultraconservadores de Estados Unidos minimizan este miércoles la gravedad del asalto de partidarios de Donald Trump al Capitolio, evocando una furia legítima y acusando sin pruebas a la ultraizquierda de haberse infiltrado en la multitud.

«La mayor parte de lo que vimos hoy fue magnífico», dijo frente al edificio del Congreso Ben Bergquam, reportero de Real America’s Voice, un pequeño canal que transmite online, un comentario que dista mucho del de la mayoría de los observadores.

Los nuevos actores ultraconservadores de la información televisada, que tratan de arrebatar parte del mercado al medio de referencia Fox News, intentaron insistentemente disociar a los adeptos de Trump del caos en la sede legislativa, considerada el templo de la democracia estadounidense.

Por un lado, «una enorme mayoría de manifestantes pacíficos», según Ben Bergquam, y por otro, un «pequeño grupo» de elementos perturbadores, como lo describió Chris Salcedo, uno de los presentadores del canal Newsmax, por el que ha desfilado un número importante de republicanos desde las elecciones presidenciales.

Desde Newsmax hasta Real America’s Voice, pasando por One America News Network (OAN), que Trump ha recomendado en varias ocasiones en las últimas semanas, varios medios denuncianon la supuesta infiltración de grupúsculos de ultraizquierda, sin respaldarla con pruebas.

Según recoge la agencia AFP, Gina Loudon, presentadora de Real America’s Voice, dijo «creo que eran antifas encubiertos» sobre los alborotadores que vio de primera mano en los pasillos del Congreso. Los antifa –abreviación de antifascistas– son un movimiento de extrema izquierda al que Trump ha acusado repetidas veces de estar formado por «terroristas», y también por «alborotadores, anarquistas, agitadores y saqueadores».

14.06. BIDEN CONFIRMA LA ELECCIÓN DE MERRICK GARLAND COMO SECRETARIO DE JUSTICIA

El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, ha confirmado este jueves la elección de Merrick Garland como secretario de Justicia en su futuro gobierno.

13.48 POR QUÉ LAS BOLSAS IGNORAN EL ASALTO AL CAPITOLIO DE EEUU Y SE AFERRAN A LA ‘OLA AZUL’

Una cosa es lo que sucede a nivel político y otra es cómo lo interpretan los inversores. El histórico y espectacular asalto al Capitolio estadounidense por parte de una marea de seguidores de Donald Trump apenas ha inquietado a los mercados. Lejos de amedrantarse por los disturbios, las bolsas se fijan en los resultados de las elecciones de Georgia, que confirmaron la victoria demócrata y la ola azul, y de ahí la calma.

Ni siquiera Wall Street, que todavía estaba abierto cuando comenzó el asalto, dio muestras de excesiva preocupación. Sin ir más lejos, el índice S&P 500, que subía en torno al 1,6%, simplemente desaceleró hasta cerrar en +0,6%. La tónica ha sido similar en las plazas asiáticas, donde se han registrado rebotes, y se mantiene calmada en Europa.

13.31 MACRON DEFIENDE LA DEMOCRACIA DE EEUU FRENTE A «LA VIOLENCIA DE UNOS POCOS»

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reaccionado este jueves a la invasión del Capitolio en Washington por manifestantes favorables al mandatario saliente de EEUU, Donald Trump, con un mensaje de apoyo a la democracia estadounidense frente a «la violencia de unos pocos».

En un mensaje de vídeo hecho público de madrugada en sus redes sociales y sobre un fondo en que se podían ver las banderas de Francia, de la Unión Europea y de Estados Unidos, ha afirmado que «lo que ha ocurrido en Washington, sin duda que no es propio de Estados Unidos».

«Cuando en una de las democracias más antiguas del mundo, partidarios del presidente saliente cuestionan por las armas los resultados legítimos de una elección, se está demoliendo una idea universal, la de un hombre un voto», ha explicado Macron. «No cederemos nada -ha asegurado- a la violencia de unos pocos que quieren cuestionar» la democracia. Informa Efe.

13.16 BIDEN PROMETE RESTAURAR LA FE EN LA LEY CON NUEVOS NOMBRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El presidente electo Joe Biden presentará el jueves sus nombres para liderar el Departamento de Justicia de EEUU, Incluido el juez de la corte federal de apelaciones Merrick Garland, que será el primer agente del orden público y ha prometido restaurar la fe en el imperio de la ley nacional.

Sus nominados incluyen a Lisa Monaco como fiscal general adjunta, Vanita Gupta como fiscal general asociada y Kristen Clarke como fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del departamento, ha anunciado su oficina de transición. Informa Reuters.

12.48 MOSCÚ CRITICA EL SISTEMA ELECTORAL ESTADOUNIDENSE: «ES ARCAICO»

El «arcaico» sistema electoral de Estados Unidos no cumple con criterios democráticos, ha criticado este jueves la portavoz de la diplomacia rusa, tras la invasión del Capitolio estadounidense por partidarios de Donald Trump.

«El sistema electoral de EEUU es arcaico, no cumple con los estándares democráticos modernos», ha dicho Maria Zakharova, citada por agencias rusas, al tiempo que ha indicado que se trataba de un «asunto interno» de Washington. Informa Afp.

11.33 EL MUNDO CLAMA POR LA DEMOCRACIA EN EEUU TRAS EL ASALTO AL CAPITOLIO

Entre mensajes de estupor y alarma lanzados por mandatarios y organizaciones de todo el mundo, China ironiza y lo compara con las protestas en Hong Kong y Venezuela asegura que el país americano «padece lo mismo que ha generado en otros países». Mandatarios, líderes y organizaciones de todo el mundo mostraron este miércoles su estupor, asombro e indignación ante el extraordinario asalto al Capitolio por parte de seguidores del presidente Donald Trump, que concluyó con cuatro fallecidos y numerosos destrozos en la sede del Legislativo.

11.28 ASHLI BABBIT: LA MUJER TIROTEADA EN EL ASALTO AL CAPITOLIO DE EEUU ERA VETERANA DE LA FUERZA AÉREA

Se llamaba Ashli Babbit y el mundo entero la vio este miércoles caer al suelo, tiroteada. La Policía la había abatido durante el asalto al Capitolio de EEUU. Sólo unas horas antes, una emocionada Babbit tuiteaba con ímpetu antes de irrumpir en el edificio gubernamental: «Nada nos detendrá», «la tormenta ha llegado».

10.53 CHINA IRONIZA SOBRE EL CAOS EN WASHINGTON TRAS EL ASALTO AL CAPITOLIO

China ha dicho el jueves que esperaba una «vuelta al orden» en Estados Unidos después de las escenas de caos en el Capitolio, al tiempo que estableció un paralelismo entre la situación en Washington y las protestas pro democracia en Hong Kong.

La antigua colonia británica se vio sacudida en 2019 por un movimiento de protesta contra el control por parte de Pekín. Las protestas, en gran parte pacíficas en sus primeras etapas, fueron luego violentas y los manifestantes llegaron a irrumpir en el Legco, el parlamento local.

Comentado la intrusión en el Capitolio de los partidarios de Trump y el caos que se produjo el miércoles, una portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying, ha sugerido que las escenas eran «familiares» con los acontecimientos de Hong Kong.

Esta vez, sin embargo, «la reacción de algunas personas en Estados Unidos, incluidos algunos medios de comunicación, es completamente diferente», ha señalado Hua. «En el momento en que describieron a los violentos manifestantes de Hong Kong, ¿qué palabras usaron? […] ‘un buen espectáculo'», ha dicho la portavoz. Informa Afp.

10.24 «GRAN PREOCUPACIÓN» ENTRE LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES TRAS EL ASALTO AL CAPITOLIO DE EEUU POR PARTE DE SEGUIDORES DE TRUMP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró anoche a través de Twitter su «preocupación» por el asalto al Capitolio estadounidense que llevaron a cabo seguidores de Donald Trump. «Sigo con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington. Confío en la fortaleza de la democracia de EEUU«.

9.59 TRUMP ACEPTA SU MANDATO HA TERMINADO Y PROMETE UNA «TRANSICIÓN ORDENADA»

Donald Trump ha reconocido que su mandato ha terminado y ha prometido una «transición ordenada», después de que el Congreso confirmara la victoria electoral del demócrata Joe Biden y tras los violentos disturbios registrados en el Capitolio en Washington.

«Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de estas elecciones y los hechos me apoyan, habrá una transición en orden el 20 de enero», ha dicho en un comunicado. «Esto representa el fin de uno de los mejores primeros mandatos presidenciales y es sólo el inicio de nuestra lucha para devolver a Estados Unidos su grandeza», ha agregado.

9.33 CONGRESO DE EEUU RECHAZA LA ÚLTIMA OBJECIÓN AL RESULTADO DE LAS ELECCIONES

Ambas cámaras del Congreso de EEUU han rechazado este jueves una objeción al resultado de las elecciones de noviembre en el estado de Pensilvania, el último obstáculo que planeaban revisar antes de que el Congreso ratifique la victoria del presidente electo estadounidense, el demócrata Joe Biden.

Por 282 votos a favor y 138 en contra, todos ellos de republicanos, la Cámara de Representantes ha votado para desestimar una objeción que habían presentado varios legisladores conservadores a los resultados en Pensilvania, donde ganó Biden.

La votación en la Cámara de Representantes se ha producido unas dos horas después de que el Senado también se mostrara a favor de respetar el resultado de las elecciones en Pensilvania, por 92 votos contra 7 de senadores republicanos.

«No esperamos más votos esta noche», dijo después de esa votación el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Informa Efe.

8.31 TWITTER Y FACEBOOK BLOQUEAN A DONALD TRUMP TRAS EL ASALTO AL CAPITOLIO: «ESTO ES UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA»

Twitter y Facebook han bloqueado temporalmente al presidente saliente de Estados Unidos Donald Trump, en una medida sin precedentes decidida el miércoles tras las escenas de violencia en el Capitolio protagonizadas por partidarios del millonario republicano. Las respuestas de los gigantes de las redes sociales se produce tras la reiteración, en sus plataformas, de las falsas denuncias de fraude electoral del presidente saliente, que no admite su derrota frente al demócrata Joe Biden.

7.45 CUANDO UN MIEMBRO DE QANON DISFRAZADO DE BISONTE PRESIDIÓ EL SENADO DE ESTADOS UNIDOS

Se hace llamar Se hace llamar Yellowstone Wolf. Durante unos minutos fue el hombre fuerte del Senado, simbólicamente hablando. O al menos el más fotografiado. Su aspecto de Jeremiah Johnson de brazos y pecho tatuado, sin camiseta, coronado por un gorro de pieles, cuernos prominentes y los tres colores de la bandera estadounidense pintados en la cara dio la vuelta al mundo. Su curioso atuendo le convirtió, de forma accidental, en el rostro más visible de la turba carnavalesca que asaltó el Capitolio el miércoles por la tarde en homenaje a su mesías, el presidente Donald Trump.

7.37 ANÁLISIS: DONALD TRUMP, EL GRAN INCITADOR

Salvo al final de la campaña electoral de 2020, Barack Obama ha sido discreto en sus opiniones sobre el presidente saliente Donald Trump. Razones no le faltaban para criticar abiertamente a un mandatario que a duras penas oculta su profundo racismo y que fue uno de los mayores impulsores de la falacia de que Obama era un impostor que había nacido en Kenia. No obstante, desde la barrera el ex presidente observaba, no sin preocupación, el rumbo de un relevo en la Casa Blanca que apuntaba hacia un populismo de exaltación nacionalista.

Bien, ahora estamos viviendo los momentos más convulsos que se recuerden en mucho tiempo tras el asalto al Capitolio para impedir la confirmación de Joe Biden como presidente. El bochornoso acto de sedición lo llevaron a cabo seguidores de Trump que han elegido creer ciegamente las fabricaciones y teorías de conspiración del jefe de la secta. Si ya en la contienda de 2016 el presidente advirtió que nunca aceptaría el triunfo de su oponente Hillary Clinton, los golpes bajos estaban nuevamente servidos contra Biden.

7.32 TRUMP SE AÍSLA EN LA CASA BLANCA MIENTRAS PENCE ASUME EL CONTROL DE LA SITUACIÓN

Al correo electrónico que el Departamento de Comunicación de la Casa Blanca envía cada noche a los periodistas acreditados en Washington con la agenda del presidente para el día siguiente no había, anoche, por dónde cogerlo. Solo tenía esta frase: «El presidente Trump trabajará desde la mañana temprano hasta muy tarde por la noche. Hará muchas llamadas y tendrá muchas reuniones».

La agenda del presidente saliente se reduce a hacer «muchas llamadas» y se extienden los rumores de una posible destitución de Trump por «incapacidad».

7.07 DIMITE EL VICECONSEJERO DE SEGURIDAD NACIONAL DE LA CASA BLANCA

El viceconsejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Matt Pottinger, ha dimitido, informa Bloomberg. Habia expresado su intención de renunciar al cargo el día de las elecciones, independientemente del resultado, pero se quedó a petición de su superior Robert O’Brien.

6.50 EL SENADO DE EE.UU. RECHAZA UN DESAFÍO AL RESULTADO ELECTORAL EN PENSILVANIA

El Senado de EE.UU. rechazó este jueves un desafío al resultado de las elecciones de noviembre en el estado de Pensilvania, que se espera que sea el último obstáculo antes de que el Congreso ratifique la victoria del presidente electo estadounidense, Joe Biden.

6.40 EL PRIMER ATAQUE VIOLENTO AL CAPITOLIO EN 206 AÑOS NO FUE UN GOLPE, SINO UN ACTO VANDÁLICO

El asalto al Congreso fue más un acto de vandalismo que un golpe. Un acto de vandalismo incitado por Donald Trump y consentido por éste, dado que el Ejecutivo tardó más de dos horas en enviar refuerzos.

6.30 SE ALARGA LA SESIÓN EN EL CONGRESO DE EE.UU. POR OBJECIÓN SOBRE PENSILVANIA

La sesión en el Congreso de EE.UU. se alargó este jueves después de que un senador republicano respaldara un intento de desafiar los resultados de las elecciones de noviembre en el estado de Pensilvania, tras una larga y extraordinaria jornada que incluyó un asalto al Capitolio.

6.10 EL CONGRESO ACELERA EL PROCESO DE RATIFICACIÓN DE LA VICTORIA DE BIDEN

El Congreso de EE.UU. avanza este miércoles más rápido de lo previsto en el proceso de ratificación de la victoria del presidente electo, Joe Biden, en las elecciones de noviembre, después de que ningún senador republicano respaldara un intento de desafiar el resultado de los comicios en el estado de Georgia.

El asalto al Capitolio de seguidores del presidente saliente Donald Trump disuadió a muchos de sus aliados en el Senado de sus planes de presentar o respaldar objeciones al resultado en varios estados clave donde ganó Biden.

6.00 14 POLICÍAS HERIDOS DURANTE EL ASALTO AL CAPITOLIO

Cuatro personas murieron este miércoles y al menos 14 policías resultaron heridos durante el asalto al Capitolio de EE.UU., aseguraron a última hora de la jornada las autoridades locales, que informaron además de por lo menos 52 arrestos.

Las autoridades de Washington habían informado inicialmente de la muerte de una mujer, que falleció como consecuencia del disparo de la Policía del Capitolio, pero después actualizaron esa cifra.

Otras tres personas, que no identificaron, fallecieron como consecuencia de «urgencias médicas» que sufrieron en las instalaciones del Capitolio, dijo el jefe de la Policía Metropolitana de Washington, Robert Contee, en una rueda de prensa nocturna.

Contee no dio más detalles sobre esas muertes y agregó que 14 agentes de policía resultaron heridos durante los incidentes en el Capitolio, dos de ellos de forma «grave».

Las autoridades han detenido al menos a 52 personas tanto en el Capitolio como en otros rincones de la capital estadounidense, de las cuales unas 30 fueron arrestadas por violaciones del toque de queda que impuso la Alcaldía de Washington a partir de las 18.00 horas

5.26 SUBE A CUATRO LA CIFRA DE MUERTOS DURANTE EL ASALTO AL CAPITOLIO DE EEUU

Cuatro personas murieron este miércoles durante el asalto al Capitolio de EEUU: una mujer que recibió un disparo letal de la Policía y otras tres personas que fallecieron por urgencias médicas, aseguraron las autoridades locales, que en un principio solo habían informado de un deceso.

5.20 IDENTIFICADA LA MUJER MUERTA DURANTE LA VIOLENCIA EN WASHINGTON

La persona fallecida en el asalto al Capitolio se llamaba Ashli Babbit y tenía 35 años, según los medios de comunicación, aunque las autoridades no han divulgado su nombre.

Babbitt había estado durante 14 años en la Fuerza Aérea y había servido en cuatro ocasiones en zonas de guerra. Residía en California, y había volado hasta Washington (un vuelo que dura casi tanto como ir de Londres a Nueva York) para participar en las protestas. Era activa en redes sociales, y entre sus últimos mensajes estaba un ‘retuit’ de un mensaje del ex abogado de Trump L. Lin Wood en el que se reclama juzgar al vicepresidente Mike Pence por traición, informa Pablo Pardo.

5.05 MIEMBROS DEL GABINETE DE TRUMP DISCUTEN LA DESTITUCIÓN DEL MANDATARIO, SEGÚN MEDIOS

Miembros del gabinete de Donald Trump discutieron la posibilidad de destituir al mandatario después del asalto de sus partidarios al Capitolio, según han informado medios estadounidenses esta noche.

Las discusiones se centraron en la 25ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que permite la destitución de un presidente por parte del vicepresidente y el gabinete si se lo considera «incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo».

Invocar esta enmienda requeriría que el vicepresidente Mike Pence encabezara el gabinete en una votación para destituirlo.

CNN ha informado que líderes republicanos, cuyos nombres no ha facilitado, aseguraron que la 25ª enmienda había sido analizada y que describieron a Trump como «fuera de control». Por su parte, CBS y ABC también citaron fuentes anónimas para sus inforaciones.

4.55 SURREALISTA COMUNICADO DE LA CASA BLANCA A LOS MEDIOS

La Casa Blanca ha emitido un surrealista comunicado a los medios de comunicación que afirma textualmente: «El presidente Trump trabajará desde la mañana temprano hasta muy tarde por la noche. Hará muchas llamadas y tendrá muchas reuniones». Pareciera que lo hubiera escrito él mismo, sospecha Pablo Pardo.

4.45 EL SENADO DE EEUU RECHAZA UNA PRIMERA OBJECIÓN A LA VICTORIA DE BIDEN

El Senado de Estados Unidos rechazó abrumadoramente la noche del miércoles una primera objeción a la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, luego de que partidarios del presidente Donald Trump asaltaran el Capitolio, forzando un retraso en la certificación de resultados.

Los legisladores votaron 93 a 6 en contra del esfuerzo por rechazar el conteo electoral de Arizona, superando el primer obstáculo en la ratificación de las elecciones del 3 de noviembre.

4.40 ¿QUÉ SIGNIFICA PARA BIDEN LA CONQUISTA DEMÓCRATA DEL SENADO?

La mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos es un cambio de juego favorable al presidente electo Joe Biden quien podrá impulsar sus proyectos y nominaciones sin una sistemática obstrucción de los republicanos.

El pastor Raphael Warnock y la joven estrella política Jon Ossoff se impusieron este miércoles en la segunda ronda por los escaños senatoriales del estado de Georgia venciendo a los candidatos republicanos aliados del derrotado presidente saliente Donald Trump.

La llegada de Warnock y Ostoff al Senado significará que los demócratas e independientes alineados con ellos tendrán 50 de los 100 escaños de la cámara y el voto de la vicepresidenta electa Kamala Harris decidirá en caso de empate.

4.30 LA POLICÍA DISPERSA UNA PEQUEÑA PROTESTA DE ULTRADERECHISTAS EN LOS ÁNGELES

La Policía de Los Ángeles (EE.UU.) dispersó hoy una pequeña protesta de ultraderechistas partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se había congregado en el centro de la ciudad californiana.

Medios locales como Los Angeles Times señalaron que esta manifestación de extremistas comenzó a primera hora de la mañana y se desarrolló prácticamente a la vez que el asalto al Capitolio federal en Washington D.C. que conmocionó al país y al mundo entero.

En Los Ángeles, unos doscientos seguidores radicales de Trump se manifestaron en los alrededores del ayuntamiento y de la sede central de la Policía.

4.20 NUEVA YORK ENVIARÁ 1.000 EFECTIVOS DE LA GUARDIA NACIONAL A WASHINGTON

El estado de Nueva York enviará 1.000 efectivos de la Guardia Nacional a Washington para apoyar la transición pacífica de la presidencia estadounidense, informó este miércoles el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo.

«Por petición de la Guardia Nacional de EE.UU., voy a desplegar 1.000 miembros de la Guardia Nacional de Nueva York a Washington durante hasta dos semanas para ayudar y facilitar en la transición pacífica del poder presidencial», dijo en un comunicado Cuomo, que subrayó que esta decisión no afectará a los esfuerzos de la lucha contra el coronavirus en la región.

«Durante 244 años, la piedra angular de nuestra democracia ha sido la transición pacífica del poder, y Nueva York está lista para ayudar a asegurar que se cumple la voluntad del pueblo estadounidense», agregó el gobernador.

4.15 CONDENA EN ESTADOS UNIDOS A LA TOMA DEL CAPITOLIO Y CRÍTICAS A TRUMP COMO INCITADOR: «EL PEOR Y MÁS PELIGROSO PRESIDENTE»

Expresidentes, congresistas y otros líderes políticos, tanto demócratas como republicanos, condenaron este miércoles la toma del Capitolio por una turba de partidarios del presidente Donald Trump, al que algunos responsabilizaron de lo ocurrido y pidieron someter a un juicio político.

«La Historia recordará correctamente la violencia de hoy en el Capitolio incitada por el presidente en funciones, quien ha continuado sin fundamentos la mentira sobre el resultado electoral legal, como un momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación», afirmó el expresidente Barack Obama apuntando a Trump.

4.05 «SOY AMIGO DE JOE»

El discurso más increíble de la noche (por ahora) es el de Lindsay Graham, senador republicano por Carolina del Sur. Graham pasó de ser el mayor crítico de Trump en la campaña de 2016. Una vez que Trump ganó las elecciones, Graham se convirtió en el mayor defensor del presidente.

Y hoy Graham acaba de dar un discurso en el Senado diciendo que «soy amigo de Joe» y que Biden ha ganado las elecciones, informa Pablo Pardo.

3.56 MÁS DIMISIONES

También suena como posible dimisionaria la secretaria de Transporte, Elaine Chao. El caso de Chao es bastante espectacular. Su marido es Mitch McConnell, que va a perder su puesto de líder del Senado. Chao ya fue secretaria de Trabajo con George W. Bush, informa Pablo Pardo.

3.45 RUMORES DE UNA OLEADA DE DIMISIONES EN LA CASA BLANCA.

Entre los posibles candidatos a abandonar su cargo están el consejero de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, su viceconsejero, Matt Portinger, y el vicejefe de staff de Trump, Chris Liddell. Ya ha dimitido la jefa de Protocolo, Ricki Niceta-Lloyd, la subdirectora de Comunicación, Sarah Matthews, y la jefa de staff de Melania Trump, Stephanie Grisham, informa Pablo Pardo.

3.30 IDENTIFICAN A LA SIMPATIZANTE DE TRUMP MUERTA EN EL ASALTO AL CAPITOLIO

Una simpatizante del presidente Donald Trump que fue herida de bala este miércoles durante el asalto de manifestantes conservadores al Capitolio ha fallecido, según indicaron fuentes policiales a varios medios estadounidenses.

La mujer fue trasladada de emergencia con una fuerte hemorragia ocasionada por un disparo que le alcanzó el cuello y que fue efectuado por un miembro de la seguridad de la sede legislativa durante el asalto de centenares de manifestantes por la fuerza y que se prolongó durante varias horas de tensión.

Según estas fuentes, un miembro de las fuerzas de seguridad disparó contra la mujer dentro del Capitolio durante el caos en la toma de las instalaciones por una multitud.

Una cadena de televisión local de San Diego (California) identificó a la fallecida como Ashli Babbit, una simpatizante de Trump vecina de la ciudad, que había servido durante 14 años en la Fuerza Aérea y que durante su tiempo como militar tuvo un «alto nivel» de acceso de seguridad.

3.10 EL ASALTO AL CAPITOLIO DE EEUU ES UNA «GRAN VERGÜENZA» PERO «NO UNA SORPRESA», DICE OBAMA

El expresidente Barack Obama responsabilizó a su sucesor Donald Trump y los republicanos por la violencia de manifestantes en el Congreso estadounidense el miércoles, denunciando un «momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación».

«La historia recordará la violencia de hoy en el Capitolio, alentada por un presidente que mintió incansablemente sobre el resultado de una elección, como un momento de deshonra y vergüenza para nuestro país», dijo el demócrata en un comunicado de prensa.

«Pero nos estaríamos engañando si tratáramos esto como una sorpresa total», dijo Obama, denunciando un aumento de la violencia en los últimos meses, alimentada por la negativa de los republicanos a «decir la verdad».

2.40 JACINDA ARDERN AFIRMA QUE PREVALECERÁ LA DEMOCRACIA

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, afirmó este jueves que «la democracia prevelecerá» en Estados Unidos, al condenar el asalto de partidarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, al Congreso en Washington.

«La democracia -el derecho de la gente a ejercer un voto, a hacer que su voz sea escuchada y luego hacer que esa decisión sea respetada pacíficamente- nunca debe ser deshecha por una turba», dijo Ardern en Twitter, al expresar su solidaridad con el pueblo estadounidense.

2.22 PENCE CONDENA LA VIOLENCIA EN EL CAPITOLIO Y DICE A LOS SEGUIDORES DE TRUMP: «NO HAN GANADO»

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, condenó este miércoles la violencia registrada durante el asalto al Capitolio y espetó a los seguidores del presidente Donald Trump que protagonizaron la insurrección: «No han ganado».

2.11 UN LÍDER ULTRADERECHISTA CELEBRA EL ASALTO AL CAPITOLIO DE EEUU Y PREVÉ MÁS ACCIONES

Enrique Tarrio, el líder del grupo ultraderechista estadounidense Proud Boys, alabó el asalto al Capitolio de Washington de este miércoles y advirtió de la posibilidad de que se lleven a cabo acciones parecidas en otros edificios públicos de EEUU.

En una conversación telefónica con The Wall Street Journal, Tarrio afirmó que este tipo de acciones «seguirán pasando» si el presidente electo del país, Joe Biden, y el partido demócrata no escuchan al sector de la población que tiene dudas sobre la legitimidad de las últimas elecciones del país.

«Ya sea el Capitolio hoy, o un capitolio estatal mañana, o cualquier otro edificio gubernamental, probablemente se va a ver», dijo desde una habitación de un hotel a las afueras de Baltimore (Maryland), donde siguió los disturbios de este miércoles después de ser arrestado en Washington y tras prohibirle las autoridades asistir a la manifestación en apoyo al presidente Donald Trump.

1.55 GEORGE W BUSH CALIFICA EL ASALTO COMO ALGO PROPIO DE UNA «REPÚBLICA BANANERA»

El expresidente republicano de Estados Unidos George W. Bush dijo que las imágenes del asalto al Capitolio en Washington son «repugnantes» y propias de «una república bananera», a la vez que acusó a Donald Trump, sin nombrarlo directamente, de «inflamar» con «falsedades y falsas esperanzas» a sus partidarios.

Bush, el último presidente republicano que ocupó la Casa Blanca hasta la llegada de Donald Trump en 2017, afirmó en un comunicado que contempló con «incredulidad y consternación» las «escenas de caos» provocadas por el asalto al Congreso protagonizado por miles de partidarios de Trump.

«Así es como los resultados electorales son impugnados en una república bananera, no en nuestra república democrática», aseguró Bush en su declaración sobre el asalto violento al Capitolio.

1.40 TRUDEAU VE EL ASALTO AL CAPITOLIO DE EEUU COMO UN «ATAQUE A LA DEMOCRACIA»

El Gobierno canadiense dijo este miércoles que está «profundamente conmocionado» por el asalto del Capitolio por parte de partidarios del presidente Donald Trump, un hecho que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, calificó de «ataque a la democracia en Estados Unidos».

«Los canadienses están gravemente preocupados y entristecidos por el ataque a la democracia en Estados Unidos, nuestro aliado más cercano y vecino. La violencia nunca triunfará en anular la voluntad del pueblo», señaló Trudeau en Twitter.

«La democracia en los Estados Unidos debe ser preservada, y lo será», añadió.

1.17 TWITTER BLOQUEA DURANTE DOCE HORAS LA CUENTA DE DONALD TRUMP TRAS SUS MENSAJES DESPUÉS DEL ASALTO AL CAPITOLIO

La red social ha borrado tres mensajes del presidente, incluyendo el vídeo en el que decía que las elecciones ha sido «un robo». La empresa ha llevado a cabo la acción «por la violencia sin precedentes en Washington». Con anterioridad, Twitter ya había echado abajo varios tuits del presidente, pero ha dejado todos los que ha colgado afirmando que hubo fraude el 3 de noviembre, informa Pablo Pardo.

0.54 PELOSI DICE TRAS EL ASALTO AL CAPITOLIO SE RETOMARÁ ESTA NOCHE LA SESIÓN PARA RATIFICAR A BIDEN COMO PRESIDENTE

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho que los legisladores reanudarán el recuento de votos electorales para confirmar el resultado de las elecciones de noviembre una vez que se despeje el Capitolio de Estados Unidos después de que los alborotadores pro Trump irrumpieran en el edificio.

Dijo que la decisión se tomó después de consultas con otros líderes del Congreso y llamadas al Pentágono, al Departamento de Justicia y al vicepresidente Mike Pence.

«Siempre supimos que esta responsabilidad nos llevaría a la noche. La noche aún puede ser larga, pero tenemos la esperanza de una agenda más corta, pero nuestro propósito se cumplirá», dijo en un comunicado.