ASOFIN: No hay problemas de liquidez en el sector financiero, lo que se pide es «inyección de liquidez»

Fuente: paginasiete.bo

La Asociación de Entidades Financieras (ASOFIN) niega cualquier posibilidad de iliquidez de sus entidades asociadas, aclara que lo que se pidió fue apoyo para impulsar la reactivación de la micro y pequeña empresa y que el titular de la nota publicada por este medio el 31 de diciembre, es «sensacionalista».

En una carta dirigida a Página Siete, fechada el 31 de diciembre y recibida el 4 de enero, su máximo ejecutivo, Marcelo Diez de Medina, sostiene que «en ningún momento, ASOFIN ha informado al periódico Página Siete respecto a reportes o advertencias que hubiera realizado a la ASFI sobre problemas de liquidez de sus entidades asociadas, tal y como inexactamente menciona el titular de ese medio de comunicación».

El titular de la ASOFIN se refiere a la nota titulada: «Diferimiento: ASOFIN reporta a la ASFI problemas de liquidez», en la que se menciona una carta de respuesta de la ASFI a ASOFIN, remitida el 28 de diciembre, en la que textualmente se señala que “…como consecuencia del diferimiento obligatorio de las cuotas de capital e intereses de los créditos dispuesto por el Gobierno, se presentaron factores de riesgo inesperados y ajenos a las gestiones de riesgo de las entidades financieras en general y de las entidades financieras de microfinanzas en particular, requiriendo la flexibilización de la normativa relacionada con la evaluación y calificación de la cartera de créditos, previsiones por riesgo de crédito y del riesgo de liquidez, solicitando además la intervención ante los órganos rectores del sector económico para que puedan considerar la adopción de políticas y medidas de inyección de liquidez”.

Según la misiva remitida a Página Siete por ASOFIN, esta entidad no ha efectuado «ninguna declaración sobre el tema a Página Siete, ni le ha proporcionado documento sobre el particular. Por tanto, las opiniones vertidas por supuestos expertos citados en dicha publicación, no transmiten la posición institucional de nuestro gremio, siendo las mismas de entera responsabilidad de ese medio de prensa y sus fuentes de información».

La carta a la que accedió Página Siete a través de fuentes confiables no ha sido sin embargo desmentida.

El ejecutivo de la ASOFIN aclara que «ni la carta de la ASFI transcrita por ese medio de prensa, ni nuestra carta ASOFIN 288/2020 E6001, hacen referencia a problemas de liquidez en nuestras entidades asociadas. Tal y como señala la ASFI en su comunicado de prensa del 31 de diciembre de 2020, la liquidez en nuestras entidades asociadas es suficiente para cumplir con sus obligaciones operativas y financieras de corto plazo, así como mantener la dinámica del crédito. Ello se demuestra con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones de nuestras entidades durante todo el periodo de duración de la pandemia hasta la fecha».

También explica que «lo que habíamos solicitado a la ASFI mediante nuestra carta ASOFIN-288/2020 E-6001 es su intervención ante los órganos rectores del sector económico para que puedan considerar la posibilidad de contar con una inyección de liquidez orientada a coadyuvar, mediante nuevos préstamos canalizados por nuestras entidades asociadas, la reactivación de la micro y pequeña empresa, así como el crédito para la vivienda de las familias bolivianas en el marco de las políticas del Gobierno (…) En concreto, no es lo mismo “reportar problemas de liquidez” que solicitar, con un propósito positivo, la consideración de una inyección de recursos extraordinarios de liquidez para acelerar la reactivación económica de las micros y pequeñas empresas, clientes de nuestros asociados», sostiene.