Autoridades anuncian acciones contra las fiestas clandestinas en el Trópico

El SEDES lamenta que se estén dando este tipo de actos donde no se respeta las medidas de bioseguridad

Fuente: Unitel

En imágenes que llegan hasta nuestro sector Yo Periodista, se puede observar cómo se llevarían a cabo fiestas clandestinas en el Trópico de Cochabamba.

Desde el Servicio Departamental de Salud (SEDES) lamentaron que se estén dando este tipo de actos donde no se respeta las medidas de bioseguridad, ya que no hay distanciamiento social, se consumen bebidas alcohólicas y no hay un mínimo de personas para un espacio cerrado.

Por su parte, el asambleísta de la región del Trópico, José Castellón, manifestó que este tipo de situaciones genera una gran preocupación en todas las autoridades, por lo que considera que “estas contingencias se deben ajustar”, ya que antes los sindicatos hacían vigilias.

Asimismo, indicó que al ser actividades clandestinas, la autoridad no llega a estas instancias, pero al ya tener conocimiento de esto, se procederá a hacer “acciones correctivas”, por lo que se procederá a mantener reuniones con dirigentes de los sectores y así llegar a un consenso.

Castellón aseveró que es una preocupación de todos, ya que se tiene conocimiento de la magnitud del virus del Covid-19 que causa en todo el país.