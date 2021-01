Autoridades del Gobierno limitan preguntas e información a los periodistas

Cándido Tancara Castillo / La Paz

Pasaron 71 días del nuevo gobierno. Desde entonces el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca no ofrecieron una conferencia de prensa ni rueda de prensa. Tampoco concedieron entrevistas a medios nacionales. A ello se suma que un ministro le dijo “piola” a un periodista que hizo dos preguntas o que un parlamentario pidió no “alarmar” con la segunda ola de coronavirus.

El domingo (10), el entonces ministro de Salud, Édgar Pozo, le dijo “piola” a un periodista de Unitel que en lugar de una pregunta le hizo dos, durante el anuncio de que el Gobierno emitirá próximamente una norma para restringir las actividades económicas para contener la escalada de casos de coronavirus en el país.

Uno de los maestros de ceremonia dijo que solo se absolverían tres preguntas. Entonces tomó el micrófono un periodista que lanzó dos preguntas en una: ¿habrá un centro de aislamiento en La Paz? ¿Se reducirá el número de pasajeros en el transporte público? Ante ello el exministro Pozo afirmó: “Usted es piola ¿no? Decíamos tres preguntas y le mete de un tiro dos. Este, bueno está bien, es la vida de un periodista. ¡Qué sé yo!”. Arce lamentó el sábado (17) que Pozo por su salud se haya visto “obligado a alejarse” del Gobierno.

El lunes (11), el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), pidió a los medios de comunicación no “alarmar” a la población con la escalada de casos de coronavirus por el rebrote del virus en el país. “Hay que cuidarse, no descuidar en el tema de medidas de bioseguridad, pero tampoco hay que alarmar a la población”, dijo Rodríguez en un video publicado en el sitio de Radio Kausachun Coca, después que le consultaron sobre una posible postergación de las subnacionales por la segunda ola de la Covid-19.

Para el analista y periodista Carlos Valverde este panorama es una muestra de que el Ejecutivo no tiene un plan para enfrentar temas como la lucha contra la Covid-19, el inicio de las labores educativas 2021, entre otros. En el caso de los mandatarios, aseveró, no se abren a ruedas de prensa o no conceden entrevistas a periodistas para no “pelarle” (cometer error) y aseguró que “prefieren evitar contacto” porque no tienen “respuestas a los problemas” del país.

Valverde afirmó que la prensa al parecer espera que el Gobierno cumpla sus primeros cien días y entre tanto no incomoda. “No creo que la prensa esté incomodando, la prensa está haciendo su trabajo” e insistió que la limitación de información del Ejecutivo a los periodistas “no pasa por una enemistad con la prensa, sino que no saben qué hacer”.

Las autoridades pidieron “responsabilidad” con el manejo de la información y espacios en medios audiovisuales. El viernes (8), el ministro de Educación, Adrián Quelca, pidió a los medios audiovisuales el pase de programas educativos, cuando empiecen las clases el 1 de febrero bajo la modalidad a distancia. “Aprovechamos también para solicitar a los diferentes medios de comunicación social, especialmente televisivos y radiales, que nos puedan permitir un horario para apoyar este esfuerzo común de todos los bolivianos”, dijo entonces Quelca.

El presidente Arce pidió el lunes (11), cuando participó del arribo de 650 mil pruebas rápidas, “tratamiento responsable” de la información relacionada con la Covid-19. “Nosotros tendremos una información mucho más clara, mucho más transparente (con aplicación de las pruebas), que por supuesto se hará conocer a través de los medios de comunicación, pero que su tratamiento también tiene que efectuarse de una manera absolutamente responsable con toda la población”.

El miércoles (13), durante la firma de contrato de compra de vacunas AstraZeneca, el jefe de Estado volvió a referirse a los medios y entonces pidió “mayor energía” en divulgar la información sobre la adquisición de los inyectables. “Nuestra exhortación a los medios de comunicación para que se pueda difundir con mayor energía este tema (compra de vacunas)”.

El lunes (11), el Ministerio de Educación anunció que las autoridades del área no concederán entrevistas como medida de prevención ante el rebrote de la Covid-19. “El Ministerio de Educación comunica a la opinión pública en general, que a partir de la fecha quedan suspendidas las entrevistas con autoridades de esta cartera del Estado, ante la emergencia sanitaria en el país por el Covid-19 y en cumplimiento a protocolos de bioseguridad”, señala el comunicado de Educación 004.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, cuando asumió el cargo en noviembre 2020, afirmó que “la libertad de expresión está garantizada por la Constitución, eso no se va a atropellar desde ningún punto de vista”.

Punto de Vista

Carlos Valverde, analista y periodista

El Gobierno no tiene respuestas

Nadie pensó que el Covid-19 se largue como se largó. No hay plan para contener, no nos explicaron qué plan tienen para enfrentar el problema. Frente a eso prefieren evitar contacto absoluto. Creo que va por ahí, creo que su problema es la falta de respuesta a los problemas, sobre todo de Covid-19.

El portavoz comunica muy mal y están en un problema grave. (Vicepresidente David) Choquehuanca usa el micrófono para hablar de pajarito preñao, como decimos los cruceños, no pasa nada; y, (presidente Luis) Arce tiene miedo a hablar y a pelarle (equivocarse); no creo que la prensa esté incomodando, la prensa está haciendo su trabajo.

Estamos esperando los cien días y no estamos siendo muy inquisitivos, porque, además, el panorama no pinta bien y no hay necesidad de ser exagerado; yo creo, si nos dieran la información correcta, probablemente pudiéramos ser no exagerados ,sino pudiéramos estar alarmados, y no hay exageración y alarma aún. Creo que no pasa por una enemistad con la prensa, sino que no saben qué hacer. No tienen repuestas a muchos problemas.