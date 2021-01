Biden empieza pisando fuerte: apoyo a inmigrantes, adiós al muro, regreso a los Acuerdos de París y paquete anti pobreza

Los principales asesores del nuevo presidente explicaron sus primeras medidas durante un encuentro virtual en el que participó Infobae

U.S. President-elect Joe Biden delivers remarks at a coronavirus disease (COVID-19) memorial event at the Lincoln Memorial in Washington, U.S. January 19, 2021. REUTERS/Tom Brenner

Joe Biden entra a la Casa Blanca pisando fuerte y con sus objetivos claros. En la tarde de este miércoles, una vez que esté instalado en el Despacho Oval, el nuevo presidente de los Estados Unidos firmará 15 órdenes ejecutivas atacando todo tipo de problemas, entre ellos el de los inmigrantes que presionan crecientemente desde el sur.

¿Cuál es el futuro de los mexicanos y centroamericanos que quieren cruzar a Estados Unidos? Los asesores del nuevo presidente les piden que no se acerquen a la frontera porque no sería “inteligente en este momento”, pero abren grandes perspectivas para los dreamers y nuevas posibilidades de obtener la ciudadanía estadounidense.

“El presidente va a enviar una ley de inmigración al Congreso el primer día de su gobierno. Priorizaremos que las familias no se separen, con nuevos caminos para adquirir la ciudadanía”, dijo Susan Rice, desde hoy directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, durante una conferencia con un grupo reducido de medios, entre ellos Infobae.

Tras la jura del cargo, que se celebra al mediodía en las escalinatas del Capitolio, a Biden se le cansará la mano de firmar órdenes ejecutivas, memorandos, directivas y cartas que le permitirán poner en marcha en cuestión de horas, una política opuesta a la de Donald Trump. La batería de medidas es muy amplia, e incluye paralizar de inmediato la construcción del muro en la frontera con México.

Así, les pedirá a los estadounidenses que se sumen al “desafío de los 100 días con barbijos”, regresará a la Organización Mundial de la Salud (OMS), extenderá la prohibición de desahucios, se reincorporará a los Acuerdos de París para la lucha contra el cambio climático, promoverá las energías verdes, levantará las prohibiciones que existen para que ciudadanos de determinados países musulmanes entren a los Estados Unidos y avanzará decididamente en medidas para combatir la desigualdad racial.

“Es una acción histórica del presidente Biden en su primer día y para avanzar en su agenda”, adelantó Jen Psaki, nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca. “El presidente Biden continuará firmando órdenes ejecutivas en los próximos diez días”.

La plana mayor de la Casa Blanca se explayó en detalle sobre las decisiones que tomará Biden a partir de este miércoles. El diálogo con los periodistas contó, además de Rice y Psaki, con la presencia de Jake Sullivan, nuevo Consejero de Seguridad Nacional, Roberta Jacobson, responsable de todo lo relacionado con la frontera sur y los temas de migración, Jeff Zients, el hombre a cargo de la pandemia del covid, Ginna McCarthy, consejera en temas de cambio climático, y Bian Desee, consejero en temas económicos.

“Comienza una nueva manera de tratar esta crisis del covid”, dijo Zients. “Estamos claramente ante una emergencia nacional y la vamos a tratar como tal. Esto no es un tema de política, es un tema de salud. Vamos a coordinar a todas las agencias involucradas para garantizar la producción y disponibilidad de vacunas. Y vamos a restaurar el rol de Estados Unidos a nivel mundial. Volveremos a la Organización Mundial de la Salud y vamos a participar este jueves en el consejo ejecutivo de la OMS. El doctor Fauci encabezará el equipo”.

Es en los temas migratorios donde se advierten algunos de los cambios más claros. Jacobson, que fue embajadora de Obama en México, sabe que el camino no será sencillo. “¿Cómo hacemos esto? Va a demorar un tiempo. ¿Cómo lo hacemos de una manera que sea segura para gente que deja lugares que no es segura? No queremos crear situaciones que los conviertan en objetivos de bandas criminales. Queremos crear alternativas que sean seguras para una situación que es claramente insegura en la gente que emigra a los Estados Unidos”.