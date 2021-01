Bloqueos, bimodal cerrada y pocas unidades de micro en las calles se reportan en la capital cruceña

Fuente: Unitel

La terminal Bimodal cruceña continúa cerrada ante la persistencia de los transportistas que continúan con los bloqueos de carreteras y calles desde las primeras horas de este miércoles en Santa Cruz.

Hasta no tener una información oficial las empresas que ofrecen viajes al interior del país no comercializan pasajes; mientras tanto, se observa a viajeros varados en este centro que no tiene el particular movimiento diario de personas.

Los bloqueos han sido instalados en la carretera Santa Cruz-Warnes, cerca a la tranca de Guapilo en la avenida Virgen de Cotoca y en distintas rotondas de la urbe cruceña como la del cuarto anillo de la Tres Pasos al Frente y en la Santos Dumont (2º anillo).

Dentro del conflicto también se evidenció que hay unidades de micro del sector sindicalizado que han salido a las calles a trabajar pero que, en algunos puntos, han sido enfrentados por sus colegas quienes le pincharon llantas como medida de protesta para que se sumen al paro que lleva adelante el transporte nacional en demanda de un nuevo diferimiento de créditos.



Reunión

Para las 14:00 de este miércoles ha sido programado un nuevo encuentro entre la dirigencia del transporte nacional y el Ministerio de Economía en la que se tratará el pedido de los movilizados.