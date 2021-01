«Bolivia debe ser federal, no depender de algunos burócratas sentados en La Paz»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, asegura que su candidatura a la Gobernación de Santa Cruz se definió luego de la elección del 18 de octubre y que el proyecto de su partido es promover una Bolivia federal desde Santa Cruz y no depender de las decisiones de “algunos burócratas” sentados en una oficina en La Paz.

En entrevista con Página Siete, Camacho sostuvo que el sistema centralista no puede dar las respuestas que necesita la gente. Destacó también las adhesiones que consiguió en torno a su candidatura y remarcó que el objetivo es evitar que el MAS hegemonice el poder.

¿Cuándo definió ser candidato a la Gobernación de Santa Cruz?

La decisión de candidatear a gobernador de Santa Cruz se tomó después de las elecciones del 18 de octubre de 2020 y ante el escenario surgido. Existe la posibilidad de que el MAS hegemonice todo el poder en el Estado y suframos una involución democrática.

El objetivo de Creemos durante las elecciones de octubre fue lograr la presidencia de Bolivia para consolidar nuestro sistema democrático y la libertad de todos los ciudadanos. Nuestra campaña estuvo centrada en esos objetivos y en mostrar que el país que soñamos los bolivianos es posible, y estamos seguros de que será una realidad más temprano que tarde.

Usted plantea una Santa Cruz federal, ¿cómo la va a consolidar?

Nuestra propuesta no es que sólo Santa Cruz sea federal, sino que Bolivia se convierta en un país federal, donde el destino de las personas y las políticas públicas se decidan con mayor cercanía a la gente y no por unos burócratas sentados en una oficina en La Paz. Es claro que el sistema centralista de gobierno está agotado y que no puede dar respuestas a la gente, como lo estamos viendo en la pandemia del Covid-19 o en la clausura del año escolar 2020.

Con una verdadera autonomía, la Gobernación de Santa Cruz habría podido dar mejores respuestas y mejor atención en la pandemia. Se podía haber importado directamente medicamentos y respiradores, evitando esa brutal corrupción que hubo. Lo mismo en la educación, se habría implementado un sistema de educación a distancia por internet, radio y televisión, cómo se hizo en otros países, pero el centralismo ineficiente clausuró el año escolar para quitarse de encima el problema.

En nuestro plan de gobierno “por el futuro de Santa Cruz” se establecen los pasos que se deben dar para transitar hacia el federalismo. Se debe comenzar por una recuperación de la autonomía que fue desdibujada en la Constitución Política del Estado de 2009. El proceso al gobierno federal debe acompañarse de un pacto fiscal, que distribuya los recursos públicos entre todos los niveles de gobierno. Esto permitirá a los gobiernos subnacionales contar con ingresos para atender las necesidades de sus ciudadanos.

Esta dinámica que pretendemos desencadenar desde Santa Cruz queremos difundirla al resto de los departamentos, para que la sociedad vea que es la mejor forma de gobierno posible y no busca la división del país. Así transitaremos el camino para crear las condiciones que permitan convertir a Bolivia en un país federal en un futuro no lejano.

Los analistas coinciden en que los gobiernos regionales necesitan personas que conozcan de gestión pública, ¿usted tiene esa experiencia?

Soy profesional, abogado, con una maestría en la Universidad de Barcelona y he desarrollado una actividad laboral relacionada al emprendimiento y la empresa privada. Tengo los conocimientos necesarios para manejar administraciones de forma eficiente, que es lo que se necesita.

Asimismo, en los años que me dediqué a la actividad cívica tuve la oportunidad de relacionarme y trabajar con las administraciones públicas subnacionales del departamento, para resolver los problemas de la gente. Conozco su funcionamiento, fortalezas y debilidades. Además, me acompaña un equipo de jóvenes profesionales. Este es un proyecto colectivo y estamos preparados para asumir la responsabilidad de gestionar la Gobernación de Santa Cruz y encaminar a la región hacia desafíos del futuro.

Usted aglomera el respaldo de varias fuerzas políticas, pero el MAS tiene estructura y disciplina de partido. ¿Cuál cree que se vaya imponer en las elecciones?

Lo que se va a imponer en las subnacionales es la voluntad del pueblo de Santa Cruz. De una renovación de su dirigencia política que garantice que nuestro modelo productivo se fortalezca y crezca; que asiente las bases para la construcción del futuro y que proteja a los ciudadanos de cualquier abuso o arbitrariedad del poder. Eso es lo que representa la candidatura de Creemos.

Pero para la Alcaldía de Santa Cruz la oposición va dispersa ¿es una ventaja para el MAS?

Ante el escenario político surgido de las elecciones de octubre de 2020 y tras el llamado del Comité Pro Santa Cruz de alcanzar un acuerdo de unidad de las fuerzas democráticas, Creemos se puso manos a la obra y trabajamos duro para alcanzar eso. Decidimos no presentar candidatos para la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra para facilitar ese proceso de unidad. Aglutinamos a favor de Creemos el apoyo de siete fuerzas políticas democráticas de nuestro departamento para las elecciones de la Gobernación. Hicimos nuestro trabajo y creamos las condiciones para el acuerdo posible. A partir de ese punto, respetamos las opciones democráticas en todos los escenarios y reiteramos nuestro compromiso de que el MAS no gane en el departamento de Santa Cruz, porque es un proyecto político que criminalizó nuestra autonomía, encarceló a la dirigencia cruceña y no tiene un proyecto para Santa Cruz que no sea perpetuar el centralismo.

Vemos entre las siglas que lo apoyan a Demócratas y CC, ¿por qué no se dio esta unidad para las elecciones presidenciales?

Nosotros tuvimos siempre la misma actitud frente a la unidad. Cuando todos fuimos convocados por el comité cívico en febrero de 2020 pusimos nuestra candidatura en blanco para lograr la unidad de todas las fuerzas democráticas, pero no obtuvimos respuestas de los otros frentes. Lo que ocurrió después fue un absurdo cálculo político del mesismo y del entorno de Jeanine Añez que creyeron que por sí solos podían ganar.

La búsqueda de convergencia de las fuerzas democráticas que se oponen al modo autoritario del MAS implica no solo el deseo de unidad, sino también una decisión de renunciar a ciertos espacios y ventajas políticas. Santa Cruz muestra al país que es posible unificar a la oposición democrática, es lamentable que eso no se haya podido dar en otros departamentos.

El candidato a vicegobernador del MAS, Pedro García, lanzó varios adjetivos a su persona, ¿qué le respondería?

Esas son las prácticas del masismo. No hubo un solo momento en los gobiernos del MAS en que sus dirigentes no insulten ni persigan a los dirigentes cruceños. En esta campaña se verán seguramente nuevas acusaciones y más procesos, pero como siempre encontrarán a nuestro pueblo unido. Nosotros no somos así, somos enérgicos en la lucha, pero cuando se trata de causas nobles. No vamos a perder el tiempo durante la campaña en esas cosas. Estamos centrados en mostrar a los cruceños nuestra propuesta para que juntos podamos construir el futuro de Santa Cruz.