Bolivia ingresa al 2021 con un brote exponencial y 4 pendientes en salud

Fuente: paginasiete.bo

Verónica Zapana S. / La Paz

Bolivia ingresa al 2021 con un brote exponencial de casos de la Covid-19 y con al menos cuatro pendientes en salud: la vacuna, el recurso humano, el equipamiento y los insumos de protección para el personal de salud. Según los especialistas, el país entra a este nuevo año con una gran preocupación: la población dejó de tener miedo a la enfermedad.

“Lamentablemente estamos ingresando al nuevo año con un incremento exponencial de casos de coronavirus en el país. Lo peor de todo es que la gente no se cuida”, dijo a Página Siete el epidemiólogo Miguel Valverde. Según el especialista, esta situación es una muestra de que Bolivia ya enfrenta la segunda ola de la Covid-19.

Valverde explicó que este incremento de nuevos infectados se observó desde el inicio de diciembre. Un mes después, cada día el aumento de casos positivos es más elevado.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta noviembre del año pasado Bolivia reportaba entre 30 y 120 nuevos casos por día. Sin embargo, según el informe, por día, desde el 1 de diciembre hasta la fecha los infectados subieron desde 120 hasta 1.300.

El jefe de la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud, René Barrientos, explicó hace unos días que Bolivia ya ingresó a una segunda ola de la pandemia. La autoridad aseguró que los dos departamentos más afectados son Santa Cruz y La Paz.

Para el jefe de la unidad de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Chuquisaca, Jhonny Camacho, el incremento de nuevos casos es una situación que “realmente preocupa”. Según el funcionario, cada día que pasa aumenta la cantidad de nuevos infectados y lo peor es que no sólo se registra en un municipio, sino en varios.

“Este rebrote está diseminado por todo el departamento”, aseguró Camacho. “(El ingreso de la segunda ola) nos toca en el peor momento para el sistema de salud, porque la gente sale y no respeta el distanciamiento social, en la feria navideña de Sucre hay casos positivos y lo peor es que los contratos de los médicos concluyeron”, lamentó el profesional.

No hay miedo al contagio

El miembro de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Patricio Gutiérrez, dijo a Página Siete que ahora se observa que “la gente perdió el miedo al coronavirus, por eso no respeta las medidas de bioseguridad”.

Según el especialista, además la población prefiere acudir a las farmacias para comprar un paquete de medicamentos como tratamiento, pero como esa idea no funciona, recién van al hospital para recibir atención, cuando puede ser muy tarde. “La gente está llegando azul por la falta de oxígeno”, explicó Gutiérrez.

Con una postura simular, el director del Sedes de La Paz, Ramiro Narváez, dijo que existe una relajación de las medidas de seguridad porque los ciudadanos creen que pasó lo más duro de la enfermedad en el país, pero no es así.

Ante esta situación, el director del Sedes Santa Cruz, Marcelo Ríos, pidió a la población que “no propicie” un incremento más alto de casos con el incumpliendo las medidas de seguridad.

Con ese panorama, el Gobierno nacional debe apurar e implementar los cuatro pendientes que tiene en el sistema de salud en el territorio boliviano. De acuerdo con las autoridades y los especialistas, las tareas urgentes son: la contratación de personal, las mejoras en equipamiento, la protección al personal de salud y la aplicación de la vacuna.

“No hemos mejorado casi nada de lo que vivimos en la primera ola del coronavirus, cuando las cosas se realizaron con muy corto plazo, como el contrato de personal por tres meses y equipamiento. No se ha establecido que las unidades de terapia intensiva sean una solución no sólo para este momento, sino para el futuro”, indicó Gutiérrez.

El especialista y las autoridades departamentales de salud de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba indicaron que lo más urgente son los contratos, pues aunque el Gobierno haya dispuesto que las gobernaciones se hagan cargo de firmar esos convenios con el personal, todavía falta la normativa.

“Faltan recursos humanos”, dijo el director del Sedes Cochabamba, Yercín Mamani, quien explicó que en la actualidad los hospitales Solomón Klein, del Norte y del Sur, están sin personal porque los contratos de los profesionales de salud que lucharon en primera línea concluyeron en noviembre.

“Ahora falta que se abran partidas del SUS (Sistema Único de Salud) para contratar personal y eso puede demorar hasta tres semanas”, sostuvo Mamani.

El director del Sedes de Santa Cruz dijo que el departamento cruceño cuenta con espacios para habilitar equipos e internar a pacientes con la Covid-19, pero no tiene el personal para atender a los enfermos.

Las autoridades indicaron que también necesitan equipos de protección personal (EPP), porque aunque tienen algunos insumos, por el incremento diario de nuevos infectados podría faltar material de protección para el personal de salud. “Lo que no queremos es que nos falte”, indicó Camacho.

Gutiérrez dijo que el personal de salud que lucha contra el coronavirus en primera línea necesita protección. “Es decir que ahora cada semana se les haga pruebas de la Covid-19 para aislarlos de forma oportuna y de esa manera evitar decesos”. El especialista explicó además que es importante cuidar a los médicos y los trabajadores de salud para que ellos protejan a la población.

Por último, según los especialistas y las autoridades locales, la aplicación de las vacunas contra la Covid-19 se debe realizar lo antes posible, pues pese a que el Gobierno ya firmó el acuerdo para la compra de la vacuna rusa, la misma se aplicará a la población desde marzo. “La (inmunización) dará seguridad al personal ”, indicó Valverde.

El miércoles pasado, el Gobierno de Bolivia destinó aproximadamente 49,4 millones de dólares en la compra de las 5,2 millones de vacunas rusas Sputnik V. Cada una de las dosis costará 9,5 dólares y el primer lote se comenzará a distribuir a partir de marzo del siguiente año sin costo para los ciudadanos.

“La primera entrega llegará a finales de marzo con 1,7 millones de dosis; la segunda estaría a fines de abril con 1,7 millones y finalmente (las restantes llegarán) en mayo. Seguimos con el sistema Covax para recibir una mayor cantidad de vacunas y logramos que nuestros hermanos de Rusia nos puedan mandar 6.000 dosis que nos puedan servir inmediatamente”, dijo el presidente Luis Arce el miércoles en la mañana en el acto de firma del contrato.

Según el epidemiólogo Valverde, no hay que olvidar que en la primera ola “registramos una gran impotencia al no poder ingresar a pacientes que necesitaban terapia intensiva. Una cosa es que se mueran por la gravedad de la enfermedad, pero atendidos y con todo el esfuerzo que puso un médico, y otra cosa es que un infectado se muera porque no exista capacidad en los hospitales por falta de personal”, dijo.

Para enfrentar la segunda ola de la Covid-19, Bolivia cuenta con 431 unidades de terapia intensiva (UTI) en el sistema público de salud, según las autoridades departamentales y médicos, quienes aseguraron que esta cantidad no es suficiente. Además, los profesionales y los encargados de las áreas de salud de los nueve departamentos advirtieron que ahora necesitan más especialistas para atender a los pacientes críticos.

En la actualidad, en los sistemas público, privado y de seguridad social Bolivia suma 600 unidades, dijo el presidente de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva. En marzo, esta entidad reportó 430 unidades en los tres sistemas. El experto explicó que, según un estudio, como mínimo el país necesita al menos 1.200 para enfrentar la pandemia.

