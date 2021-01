Burocracia perjudica la contratación de personal para las terapias intensivas en hospitales

Hasta la fecha, las unidades de terapia intensiva (UTI) rondan entre el 98 y 100% de saturación, cuando apenas se inicia el ascenso del rebrote del Covid-19; sin embargo, están trabajando por debajo del 30% de su capacidad. Sobran camas, pero faltan médicos y enfermeras

Silvana Vincenti

Fuente: El Deber

Las disonancias entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Santa Cruz son cada vez más evidentes en pleno rebrote del coronavirus.

«Cada día que pasa estamos más cerca de que salgan noticias de gente que fallece en la puerta de un hospital», dijo Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, en su exposición ante el último Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) ampliado.

Durante toda la semana, las autoridades cruceñas insistieron con que la saturación de los hospitales públicos de tercer nivel, específicamente de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), está entre el 98 y 100%. Sin embargo, funciona menos del 30% de las camas disponibles, debido a que no hay equipo contratado de forma proporcional a la oferta de camas.

Sobre este tema, y en entrevista con EL DEBER Radio. el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, dijo que antes de finalizar el año 2020, en una de las últimas acciones de la Asamblea Legislativa se aprobó la Ley Financial.

«En la primera disposición final, esta ley permite disponer de los remanentes del Sistema Único de Salud (SUS) que no fueron utilizados. Recordemos que más de siete meses no les pagó el anterior Gobierno a los hospitales. Nosotros pagamos en noviembre y en diciembre, y tras un promedio de ejecución de 70%, les quedaron remanentes no ejecutados, aseveró.