Camacho comparte olla común en La Guardia

El candidato se compromete a impulsar el desarrollo de las provincias.

Fuente: Prensa Creemos

Luis Fernando Camacho, candidato a gobernador de Santa Cruz, compartió una olla común en el municipio de La Guardia al finalizar la jornada del viernes.

En el lugar, los candidatos a la Alcaldía y Concejo Municipal de dicho lugar por Creemos, acompañaron a Camacho y a la candidata a asambleísta por la provincia Andrés Ibáñez, Keila García.

Camacho compartió la mesa con Sonia, una señora trabajadora y madre de diez hijos, que llegó a Santa Cruz hace muchos años y trabajó junto a su esposo para sacar adelante a sus hijos.

Con la vida de Sonia, Camacho dio ejemplo que los cruceños nacidos y no en Santa Cruz, han salido adelante trabajando por sus propio esfuerzo. «Ella no necesitó una pega del Gobierno para sacar adelante a sus diez hijos», manifestó.

El también líder de Creemos, se comprometió a trabajar por mayor desarrollo en las provincias del departamento. «La gestión va ser distinta, aprendimos a hacer posible lo imposible y a cumplir lo que prometemos. En cinco años nuestras provincias serán realmente ciudad digna de vivir», aseguró al momento de lamentar que pese a estar en el siglo XXI, aún existen comunidades que no cuentan con agua potable a pocos kilómetros de la ciudad. «Tenemos que sacar adelante a nuestros hijos con educación fiscal digna decente, con

Hospitales que den salud a la población sin que tenga que peregrinar a la ciudad», dijo.

Luis Fernando, ratificó su compromiso de trabajar por las provincias, llevando centros tecnológicos para beneficio de la juventud, para que cambien el machete por el lápiz. «Les doy mi palabra que vamos a complir lo que prometemos. Los cargos de la Gobernación no se van a repartir con los amigos del partido, sino con los mejores hombres, mujeres y jóvenes. Vamos a dar trabajo y no pegas, porque no queremos que hagan política», finalizó el candidato.