Carlos Sainz, indignado: «Esto es una gimkana más que un rally, esto no es el Dakar»

Carlos Sainz ha criticado hoy con dureza el planteamiento de esta edición del Dakar, después de volver a tener muchos problemas con la navegación en el día de hoy, donde ha perdido más de 10 minutos con Peterhansel y ya está a más de 45 de la cabeza del rally.

El madrileño considera que las extremas dificultades de la navegación están pervirtiendo la carrera:»Creo que lo tenemos que mirar, porque esto se está volviendo más un gymkana que un rally raid. He hecho catorce Dakar y lo que estoy viendo hasta ahora no es un rally… no me gusta. Nunca en mi vida me había perdido dos veces seguidas media hora», dijo al término de la jornada.

Sainz criticó que esta situación convierte la prueba más en una cuestión de azar que de conducción: «Es una lotería, se trata de encontrar un pequeño resquicio… no es conducir, estoy desmoralizado y disgustado. Todo el mundo se pierde, todos buscan los waypooints… esto no es lo que me gusta. Esto no es el Dakar», concluyó.