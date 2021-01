Caso Jhon Mena: Fabol celebra la habilitación provisional del jugador

Fuente: lostiempos.com

El caso Jhon Mena dio un primer paso: el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) ordenó su habilitación provisional, situación que la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) celebró como una victoria y un precedente para casos similares.

“Es una satisfacción porque se hizo justicia con él (Jhon Mena) y aparte el juicio tiene que salir, ya hay antecedentes. Hubo un antecedente de un chico extranjero al que le pagaban poco. El TRD indexó retroactivamente y se cobró lo que realmente debía. Esto mismo debe suceder con el jugador (Mena), al margen de lo que le pagaron y hasta diciembre por todo lo que él por derecho debería ganar”, sostuvo David Paniagua, secretario general de Fabol.

El fin de semana, Paniagua le dijo a Los Tiempos que solicitarían al TRD la habilitación provisional de Mena en otro club, tras denunciar que el contrato del jugador era de mil dólares anuales (6.980 bolivianos) y que su sueldo mes no alcanzaba al haber mínimo nacional de 2.122 bolivianos (percibía 580 bolivianos al mes).

Asimismo, Paniagua anunció que éste no es el único caso registrado en Bolivia. Denunció que hay varios futbolistas en la misma situación.

“Hay muchos abusos, nosotros estamos preparando una documentación con todos los casos para presentar a la federación y decirles que no pueden permitir los contratos que no tengan como salario mínimo el haber nacional”, apuntó el directivo.

Respecto al fallo, Paniagua indicó que esperan por el mismo y que el jugador pueda cobrar todo lo que se le adeuda, además de quedar libre.

Sobre Mena, el futbolista se presentó ayer a los entrenamientos de Mcepal Vinto Palmaflor, tras un acercamiento con el directorio quillacolleño, que en las próximas horas oficializará el vínculo con el deportista valluno.

“Estamos yendo paso a paso. Primero me dijeron que me darán la libertad provisional hasta que salga la demanda y que puedo entrenar, ya que es malo prohibir el trabajo al jugador. Ya es un hecho que puedo fichar, estoy acá y empiezo a entrenar. Es un sueño para mí, me estoy preparando para mostrarle al profesor Julio César Baldivieso”, aseguró Mena.

El pasado 10 de enero, las Fieras de Palmaflor anunciaron que el fichaje de Mena, pero Aurora dio a conocer que el joven deportista tiene contrato hasta 2023.

Mena reiteró que su recuperación de la lesión sufrida el pasado 29 de diciembre jugando por Aurora en La Paz ante The Strongest, está prácticamente superada e indicó que no recibió ningún apoyo de su exclub para el tratamiento.

A la espera del dictamen del TRD, el jugador Mena podrá continuar su carrera en otra institución.

Aurora espera el fallo del caso

El directorio de Aurora anunció que aguardarán el fallo del TRD.

“Nosotros seguiremos, nos llamarán a declarar. El contrato que se firmó fue cuando él (Mena) era mayor de edad y fue el año pasado. Ni en los estatutos se establece el mínimo. Si quieren ir por la ley laboral, entonces tampoco debería haber contratos de jugadores que ganen más que el presidente (de Bolivia). No debía pasar eso, porque luego viene cualquier club y se llevan jugadores”, sostuvo Mirko Cornejo, secretario general de Aurora.

Cornejo recordó que tiene otros dos casos de derechos de formación que aún no le fueron cancelados al club: Franz Gonzales y Erick Cano.

Según la denuncia de Fabol, el contrato anual de Mena con Aurora era de $us 1.000 ($us 83 por mes)