Los transportistas rechazan la Resolución 32021 aprobada por la ASfi que establece un período de gracia de cuatro meses para los prestatarios que difirieron sus créditos bancarios.

La Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo La Paz ratificó este martes el pedido de un nuevo diferimiento de créditos por seis meses y afirmó que el periodo de gracia determinado por el Gobierno no beneficiaría a todos sus afiliados porque muchos no se acogerían a esa disposición. Ante ello, advirtió con paros escalados si no hay respuesta a sus demandas.

“Nos hemos estancando en un punto, el seis, en el cual el que no hace diferimiento ni reprogramación (de sus créditos) cómo puede beneficiarse de los seis meses, cómo nos pueden incluir en esa aplicación, no hemos podido resolver y por eso se ha roto el diálogo, por eso nos hemos organizado y estamos bloqueando en diferentes puntos de la ciudad”, dijo su secretario ejecutivo, Mario Silva.

El lunes, el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se reunió con la dirigencia del transporte nacional donde se les explicó la Resolución 32021 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), la cual establece un periodo de gracia de cuatro meses para que los prestatarios que difirieron sus créditos bancarios durante la pandemia puedan reprogramar y/o refinanciar sus deudas.

Esta medida no fue aceptada por los transportistas, por lo que determinaron romper el diálogo con el Gobierno ya que este sector pide un nuevo diferimiento de seis meses.

El secretario ejecutivo de la Central Única del Transporte Urbano de La Paz, Freddy Quispe, advirtió con realizar paros de manera escalonada si el Gobierno no convoca a un diálogo para hacer conocer un nuevo diferimiento que beneficie a los transportistas y a otros sectores.

“Nosotros vamos a hacer orgánicos y nuestra confederación, federación (departamental determinará un paro) primero de 24 horas, 48 y luego 72 horas hasta un paro indefinido. Creo que está en manos del Gobierno y debemos sentarnos en la mesa del diálogo y dar solución. Nosotros estamos pidiendo seis meses más de diferimiento”, afirmó Quispe.