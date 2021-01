Cochabamba: Sin personal, hospitales centinela dejaron de atender terapia intensiva

Tres de los cuatro hospitales centinelas de Cochabamba (el Solomon Klein, en Sacaba, y del Norte y del Sur, en Cercado) dejaron de atender sus unidades de terapias intensiva (UTI) a los pacientes críticos con Covid-19, porque no cuentan con personal médico especializado para estas áreas.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, señaló que, por ahora, sólo se habilitaron seis UTI en el hospital Viedma, las cuales ya están ocupadas, por lo que los pacientes que requieran este servicio de emergencia tendrán que acudir a clínicas privadas o a la seguridad social.

“Todos los pacientes están siendo tratados en el Viedma. Ahí tienen 30 camas de terapia intensiva, pero por la falta de personal sólo se habilitaron seis, y las seis están copadas, pero dentro de emergencia tenemos terapias intermedias, con eso son 18”, dijo Mamani.

El hospital del Norte cuenta con siete camas de terapia intensiva desde septiembre pasado, pero en tres meses no se atendió ni un paciente porque este centro médico no cuenta con intensivistas.

El director del hospital del Norte, José Luis Hidalgo, señaló que este centro necesita estabilidad y que se requieren por lo menos 400 contratos para poner en funcionamiento al 100 por ciento del hospital.

En tanto, el director del hospital de Sur, Grover León, indicó: “Por la carencia de terapistas nosotros estamos ofreciendo terapia intermedia, terapia intensiva no, porque no tenemos el recurso humano requerido. Con los contratos que nos va a dar el Ministerio (de Salud) asumimos que vamos a empezar a dar este servicio”.

Además, “los equipos que tenemos nosotros, los respiradores chinos, no son acordes para esta patología”, añadió.

Asimismo, el director del Solomon Klein, Eddy Calvimontes, señaló que el hospital no cuenta con intensivistas ni con personal de apoyo para estas áreas críticas ni con insumos.

“Terapia intensiva ha dejado de funcionar. Tenemos tres camas, pero no están funcionando. Primero, porque no tenemos intensivistas. Segundo, no tenemos el personal de apoyo para trabajar en esta unidad y, tercero, no tenemos insumos permitidos porque somos de segundo nivel y esos medicamentos son de tercer nivel”, dijo Calvimontes.

Entre estos tres hospitales centinela suman al menos 17 camas de terapia intensiva. Siete en el Norte, siete en el Sur y tres en el Solomon Klein de Sacaba.

El director del Sedes señaló que se está analizando la posibilidad de remover al personal de salud hasta que lleguen los contratos para poner en funcionamiento algunas de estas unidades de terapia intensiva en el departamento.

SEDES DISTRIBUIRÁ 3.000 PRUEBAS DE ANTÍGENO NASAL A LOS CENTROS DE SALUD

REDACCIóN CENTRAL

El Servicio Departamental de Salud Cochabamba (Sedes) entregará a partir de hoy 3.000 pruebas de antígeno nasal para la detección temprana de Covid-19, informó el director Yercin Mamani.

Asimismo, señaló que se está a la espera de que el Gobierno haga llegar esta semana al menos 20 mil pruebas más, mediante el Ministerio de Salud, para comenzar el testeo rápido y masivo en la población.

“A Cochabamba llegaron (las pruebas de antígeno nasal) la primera semana de enero 3.500 muestras, de las cuales 500 ya fueron utilizadas en los vuelos que llegaron desde Europa, donde se encontraron casos positivos”, dijo Mamani.

“Esta semana lo estamos distribuyendo a los diferentes hospitales que están haciendo la atención de Covid-19. Lamentablemente al ser un número pequeño por cada servicio será a un numero de 200 a 250, pero tenemos el compromiso del Ministerio de Salud de hacer llegar esta semana un número mucho mayor de pruebas”, añadió.

Contratos por 90 días

El director de Sedes señaló que en siete o 14 días llegarán los contratos para el personal médico que irá a trabajar a los centros médicos en esta pandemia.

Además, los contratos son, inicialmente, por 90 días con la posibilidad de ampliar a 180. Sin embargo, no es lo adecuado, señalan los directores de los hospitales centinelas.