COEM Trinidad establece restricciones y no descarta el encapsulamiento

Fuente: Página Siete

El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) del municipio de Trinidad determinó este jueves restringir los horarios de circulación de lunes a sábado de 5:00 a 20: 00 y los domingos de 5:00 a 16:00. En la renunión estuvieron representantes de los gremiales, restaurantes, bares y cantinas, con los cuales se acordó la medida y evitar la aglomeración de personas para frenar los contagios por la Covid-19.

El responsable del COEM, Arnoldo Barba, indicó que por el momento «no hay medida de encapsulamiento».

“Este decreto va a tener vigencia de una semana, porteriormente nos volveremos a reunir y si vemos que el pico epidemiológico no ha bajado, son otras las acciones que se tomarán. Se ha quedado sentado en actas y han firmado todas las personas que asistieron de que si estas medidas no funcionan, porque no hay una conciencia de la población, vamos a entrar a un ecapsulamiento”, declaró a Taxi Noticias.