Colegios privados: “Se trabajará con los mismos costos con los que iniciamos el año pasado”

Desde Andecop Santa Cruz se informó que no habrá incremento en comparación con la gestión pasada. No pedirán uniforme y sugieren usar cuadernos que no se terminaron el año pasado

Fuente: Unitel Tras los reclamos sobre las pensiones en los establecimientos privados, desde la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) regional Santa Cruz, se informó que no habrá un incremento en las mensualidades, pero es necesario firmar un contrato.



​“Sobre las pensiones, se ha dicho desde el año pasado que se trabajará con los mismos costos que iniciamos la gestión pasada”, manifestó Carmela Quiroz, presidenta de Andecop. Quiroz agregó que los padres deben firmar un contrato de prestación de servicios como todos los años, y aquellas personas que no pudieron pagar sus mensualidades la gestión pasada tendrán que hacerlo o firmar un compromiso. Tomando en cuenta la crisis económica a causa de la pandemia y que las clases serán virtuales al menos en sus primeros meses a causa del incremento de contagios, los alumnos no necesitarán comprar uniforme, podrán presenciar las clases virtuales con una camisa o polera blanca. Los útiles escolares tendrán un tratamiento similar. Andecop indicó que se está exigiendo lo mínimo necesario e incluso aquellos se sugirió ocupar aquellos cuadernos que no se terminaron de utilizar el año pasado. Los padres de familia consideran que debe haber una disminución de costos, tomando en cuenta que las clases serán virtuales. Además, agregan que la lista de útiles es exagerada.