Conectividad, falta de equipos y posibles sanciones rodean el inicio de las clases en Bolivia

A solo horas de iniciarse la gestión escolar en el país, padres de familia exigen una conectividad a internet y la dotación de equipos tecnológicos para que sus hijos puedan encarar de la mejora manera las labores educativas que se anticipó, serán a distancia y de forma virtual en la mayoría de las regiones del país durante el primer trimestre.

Para Marcel Solíz, representante de la junta escolar de colegios fiscales y de convenio, no existen las condiciones pues en muchos hogares hay familias que no cuentan ni con celulares, tablets o computadoras, además del servicio de internet por lo que no descartan convocar a movilizaciones ante esta situación porque consideran que no están en posibilidades de asumir los costos económicos.

Mientras que según Jaime Caraballo, representante de padres de colegios privados, las clases se iniciarán para este sector el venidero 8 de febrero porque hay colegios que aún no cuentan con las plataformas digitales para encarar el proceso de enseñanza.

Advirtió que hay quienes han anunciado que continuarán utilizando la aplicación zoom pero recalcó que esta es solo una App de video conferencia y no así una plataforma educativa.