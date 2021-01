«Copito» Andrada, el único DT que supera dos temporadas

Campeones

jueves, 21 de enero de 2021 · 05:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Víctor Hugo Andrada es un caso excepcional en el fútbol boliviano. El DT se encamina a su segunda temporada y media al frente de Guabirá de Montero con el que además participará en la Copa Sudamericana de este año.

Copito, como se le conoce, llegó al cuadro montereño el 5 de agosto de 2019 en reemplazo del uruguayo Eduardo Espinel, que no cumplía una buena campaña con ese elenco.

El trabajo de Andrada y su cuerpo técnico le valió para ser ratificado en el cargo para el 2020 y en la parte final del certamen que se disputó en diciembre pasado, hizo valer su localía para conseguir su clasificación al torneo internacional.

Mientras los restantes equipos cambiaron de estratega en el camino, el presidente de Guabirá, Rafael Paz, le dio su respaldo y apoyó el proceso de Andrada, algo similar a lo que hizo hace algunos años con Víctor Hugo Antelo.

De los 14 equipos que terminaron el último torneo de la División Profesional, Bolívar fue la única institución que cambió tres entrenadores en un año. Los celestes comenzaron con el argentino Claudio Vivas, luego vino un interinato de Wálter Flores y terminaron el 2020 con el español José Ignacio González. La mayoría de los clubes tuvieron un par de entrenadores; por ejemplo, el campeón nacional, Always Ready, fue dirigido por Eduardo Villegas y Omar Asad; The Strongest tuvo a Mauricio Soria y Alberto Illanes; y en Santa Cruz Blooming y Oriente no fueron la excepción. Los celestes iniciaron el año con el chileno Miguel Ponce y terminaron con el argentino Gabriel Schürrer; mientras que los refineros apostaron por Pablo Sánchez y después asumió Erwin Sánchez.

Mayoría boliviana

Always Ready designó en los últimos días al chileno Sebastián Núñez para la dirección técnica y San José encomendó esa misión al argentino Domingo Sánchez.

Ahora, los 16 equipos de la División Profesional ya tienen a sus respectivos entrenadores. Mandan los profesionales bolivianos que serán mayoría en la siguiente temporada de la División Profesional.

Diez

Los diez profesionales del país que aseguraron su presencia al frente de los clubes son: Alberto Illanes (The Strongest), Mauricio Soria (Wilstermann), Julio César Baldivieso (Municipal Vinto), Humberto Viviani (Aurora), Eduardo Villegas (Blooming), Erwin Sánchez (Oriente Petrolero), Álvaro Peña (Nacional), Marcelo Robledo (Independiente), Horacio Pacheco (Real Tomayapo) y Víctor Hugo Andrada (Guabirá).

En el caso de Andrada, nació en Argentina, pero radica en el país desde 1986 y hace muchos años adquirió la nacionalidad boliviana. En 2009 fue campeón con Blooming, el último título que tiene el popular cuadro cruceño en su historial.