Costas ve complicado aplicar una cuarentena rígida y deja en manos del TSE postergar o no las elecciones

El gobernador de Santa Cruz señala que no sería “correcto” que él asuma una posición sobre la fecha de los comicios. Pide que no se use políticamente el pedido de un nuevo aislamiento

Fuente: El Deber



Prefiere no dar una opinión al respecto. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, región más golpeada por la segunda ola de Covid-19, se abstuvo hoy de emitir un criterio sobre la necesidad o no de postergar las elecciones subnacionales ante el alto número de nuevos contagios y decesos que se registran actualmente. La autoridad regional, en conferencia de prensa, señaló que no sería “correcto” dar su opinión frente a los pedidos que suman para diferir los comicios para evitar que se siga propagando el mal con las aglomeraciones en la campaña y la jornada de votación. “Yo no voy a dar mi posición, lo he explicado claramente, el que tiene que tomar una determinación es el Tribunal Electoral y se tiene que basar en los indicadores de la pandemia, la gravedad del asunto, el pedido de la ciudadanía y tendrá que hacer una evaluación”, dijo el también jefe de Demócratas. Respecto a la posibilidad de una cuarentena rígida, el gobernador consideró que no debe haber un falso debate al respecto, a tiempo de admitir que sería muy complicado ejecutar nuevamente una medida así, debido a que la mayoría de los sectores productivos no la respalda y no existe la suficiente capacidad para ejercer controles. “Para entrar a una cuarentena rígida se necesita voluntad, conciencia, preparación, la mayoría de los sectores no quieren entrar, sería muy complicado, porque no se podría llevar adelante una eficiente cuarentena rígida, esa es la situación, nosotros por forma responsable debemos comentarlo”, agregó Costas. Santa Cruz es la región más afectada por el rebrote del coronavirus, en la víspera registró 1.11 nuevos contagios de los 2.357 registrados en todo el país. “Hagamos todos los esfuerzos para no entrar a una cuarentena rígida”, demandó el titular departamental, instando a que se cumplan las restricciones y los protocolos de bioseguridad.