Covid-19: críticas a Arce por pedir a la gente que aguante

Fuente: Pagina Siete

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Líderes políticos y representantes del sector salud lanzaron duras críticas en contra del presidente Luis Arce, quien el miércoles pidió a la población “aguantar” unos dos meses y mantener las medidas de bioseguridad hasta que lleguen las vacunas.

El miércoles, Arce anunció la compra de cinco millones de dosis de la vacuna AstraZeneca-Oxford, a través de un contrato que suscribió con el Instituto Serum de la República de India. Con esa vacuna, el Ejecutivo pretende inmunizar contra el coronavirus al 100% de la población vacunable, pero el primer lote de dosis llegará recién en el cuarto mes del año, en abril, por lo que el presidente Arce pidió a la población que aguante.

“La población tiene que tomar conciencia que durante estos dos meses que nos quedan hay que aguantar, hay que fortalecer y reforzar las medidas preventivas contra el coronavirus. Hay que reforzar los cuidados, hay que reforzar las medidas de bioseguridad en los hogares, en las oficinas, en todo lugar”, dijo el jefe de Estado.

Uno de los primeros en reprochar la postura del mandatario fue el líder de Creemos y candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien a través de un video le dijo a la autoridad que “se durmió”.

“Usted, presidente Luis Arce, atiende su salud en una costosa clínica de Brasil. Hoy (miércoles) su jefe Evo está siendo atendido en otra clínica privada, ¿y así tiene la cara de pedirle a nuestro pueblo que aguante? (…) No sea sinvergüenza. Hoy 42 países están vacunando y usted recién se acuerda de firmar contrato, se durmió 60 días”, sostuvo Camacho.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga calificó como una “tortura y una burla” para la población esperar hasta el cuarto mes del año para que llegue el primer cargamento de la vacuna para inmunizar a una parte de la población contra el coronavirus.

“Que un presidente le diga a la gente que está desesperada en las clínicas, que aguante, mientras se ve que otras autoridades no tienen ningún problema en tener acceso a servicios de primera calidad es una burla”, añadió.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, calificó como una “falta de respeto” el pedido que Arce hizo a la ciudadanía.

“No está actuando responsablemente con la población. Un presidente no le puede hablar así a un pueblo, es faltar al respecto. Presidente Arce, no tenemos ese tiempo que usted dice, no lo tenemos. Cada día estamos muriendo, dejando hogares hechos pedazos y sobre todo en nuestro sector donde en 10 días tenemos 18 fallecidos, es casi dos médicos por día y ¿eso pide que nos aguantemos? Un hijo, una esposa, quién puede aguantar ese dolor. Nadie”, cuestionó el dirigente de los médicos paceños.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, manifestó que pedir a la población que aguante unos meses más, cuando los países vecinos ya están vacunando a sus poblaciones, es “atentar contra la salud pública”, que está en medio de una crisis y en emergencia.

“Esas declaraciones en sentido de que la población tiene que esperar, por favor, nuestros países vecinos ya empezaron una inmunización masiva desde el primero de diciembre y nosotros ya estamos casi dos meses con la segunda oleada y no hemos iniciado ni siquiera con la dosis de la primera vacuna. Eso es atentar contra la salud pública”, afirmó Anzoátegui.

El galeno alertó que si en los próximos días no se realiza una inmunización masiva la tasa del crecimiento epidemiológico de casos de coronavirus se va a duplicar.

“Si no actuamos inmediatamente, para fines de enero o principios de febrero vamos a tener alrededor de 16.000 casos activos solo en Santa Cruz. La inmunización debe ser inmediata y masiva”, indicó.

