Cronología del crimen de Yamil Rosales

Investigación. Policía indicó que tiene identificado el círculo familiar de implicados y están muy cerca de atraparlos.

Fuente: eldia.com.bo

Yamil Rosales de oficio vendedor de autos y mecánico, salió de su domicilio indicando a su esposa que se iba a encontrar con los compradores de su camión pero no retornó a su hogar. Tres dias despues fue hallado calcinado y sin vida luego de que el principal sospechoso diera a conocer el paradero de su cuerpo y a los presuntos autores.

1 de enero. Desaparición.

Yamil Rosales Rivera salió de su casa el 1 de enero por la noche luego de recibir una llamada de personas preguntando por el camión Nissan Cóndor, que tenia a la venta, motivo por lo que acordó un encuentro con los supuestos compradores. El hombre aceptó reunirse con los interesados y a pedido de ellos accedió a probar el motorizado, después de esto, no se supo más de él. Horas después, no retorno a su hogar, ante esto los familiares de Rosales denunciaron a la Policía la desaparición, comenzando su búsqueda. ¨Él salió a encontrarse con tres individuos que se mostraron interesados en comprarle su camión. A la hora le escribí por whatsapp donde se encontraba y leyó mi mensaje pero no me respondio¨, dijo su pareja, en declaraciones a la prensa.

2 de enero. Aparece el camión de Yamil.

Tras intensas busquedas de la Policia, se interceptó el motorizado en el municipio de Punata. El director de Diprove Cochabamba, Yuri Tapia, informó que, tras un patrullaje preventivo realizado el sábado por los uniformados en la región de Valle Alto, se halló el camión Nissan Cóndor que fue robado en Comarapa. ¨El vehículo fue interceptado porque no contaba con las placas de control. Estaba en el cruce de Tiraque”, manifestó Tapia, agregando que se detuvo a una persona.

4 de enero. Chofer encontrado con el camión es acusado.

La retención del camión permitió la aprehensión de un sospechoso vinculado al robo y la desaparición del Yamil Rosales. Se trata de Jose Luis Rosas Vargas oriundo de Comarapa, quien conducía el camión el momento que fue retenido en un puesto de control por circular en un motorizado indocumentado y sin placas. El sospechoso fue arrestado la mañana del lunes por personal de la Felcc y Diprove en Comarapa, allí pobladores impiden su traslado a Santa Cruz, la turba lo retiene para que confiese y revele el paradero del vendedor de autos. Bajo presión, el hombre confiesa que el Nissan Condor le fue entregado el sábado a las 6:00 de la mañana en el puente de Comarapa por un hombre la que solo identifica como “Abel” y quien lo contacta es otro sujeto de nombre “Ivan”.

4 de enero. Encuentran el cuerpo de Yamil.

Ya por la noche cerca de las 22:30, efectivos Policias y comunarios se trasladan hasta el lugar que José Luis Rosales indico y así se logró encontrar el cuerpo de la víctima. Al momento del hallazgo hubo consternación e indignación de la población pues se encontró el cuerpo de Rosales terminando de calcinarse en una quebrada cerca del municipio de Tiraque, perteneciente a Cochabamba.

5 de enero. Obligan a confesar al chofer.

Pasado el mediodía Jose Luis Rosas contó que había sido contratado por dos personas por Bs 300 para conducir el camión Nissan Cóndor hasta Epizana (Cochabamba), pero le piden evadir la tranca a causa de los controles policiales. Se detuvieron en Tiraque, donde los dos sujetos se bajan, descargan una bolsa y disparan en contra de ella para luego prenderle fuego. En su relato dice que tras el hecho se encuentran con una camioneta roja en la que supuestamente iban seis policías de la Dirección para la Prevención del Robo de Vehículos (Diprove) armados, pero si uniforme. Los presuntos efectivos le pagan Bs 200 y le piden que regrese a Comarapa sin decir nada de lo que había visto.

5 de enero. Realizan autopsia al cuerpo calcinado

Por la tarde llegó hasta Santa Cruz el cuerpo de Yamil, donde le fue practicado una autopsia que reveló que el hombre murió de tres balazos en la cabeza. Tras el análisis forense, el cuerpo de Rosales fue embarcado para que regrese a Comarapa, donde se realizará el velorio y entierro de la víctima.

5 de enero. Justicia determina detención preventiva.

Ya en la noche se realizo la audiencia cautelar donde la justicia determinó que José Luis Rosas Vargas. guarde detención preventiva en la carceleta de Comarapa. La Policía y las autoridades del municipio se comprometieron a brindar condiciones para cumplir esta medida y resguardar la integridad de las familiares de la víctima, como del acusado y sus allegados. La juez indicó en la audiencia que la detención preventiva debe cumplirse en el centro de rehabilitación Palmasola o en Vallegrande; sin embargo, ante el pedido de los familiares de la víctima, como también a solicitud del detenido, se determinó que la medida cautelar se cumpla en Comarapa.