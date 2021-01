¿Cuarentena rígida? Esto responden los candidatos a la Alcaldía si tuvieran la decisión en sus manos

Fuente: El Deber / Santa Cruz

Alvaro Rosales Melgar

Los nueve candidatos en carrera para la Alcaldía cruceña abordan el tema de la cuarentena rígida y cada uno muestra una postura conservadora para referirse al asunto que emerge ante el aumentos de infectados por coronavirus. Ellos saben que el retorno al confinamiento está entre las demandas del sector de salud, pero que también genera rechazo en otras esferas de la economía local.

EL DEBER se contactó con ellos (solo Angélica Sosa no respondió) y cada uno dio su punto de vista a la consulta ‘Si usted fuera alcalde (o alcaldesa), ¿implementaría una cuarentena rígida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra?’ Si bien hay similitudes, también se contemplan otras medidas a llevar adelante para frenar la propagación de contagios que afecta a la ciudad, uno de los epicentros del Covid-19 en el país.

-Jhonny Fernández: tomar una decisión aislada no sería prudente

«Si hubiera un informe técnico y científico nacional que justifique una cuarentena rígida sí llevaría adelante la medida, pero tomar una decisión política y aislada desde lo local no sería prudente», afirma el candidato de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández.

Asimismo, expone que se deben contemplar cuatro mecanismos esenciales para frenar los contagios. El primero se enfocaría en una campaña de prevención masiva donde se impulsen de manera verdadera las medidas de bioseguridad y cuidados. La segunda se apoya en las pruebas rápidas masivas, pero «de manera regular y sostenida», ya que «quien se realiza la prueba del Covid-19 el día de hoy, puede contagiarse dentro de 10 días».

La tercer medida sería el tratamiento y fortalecimiento de los hospitales, así como llevar las medidas de tratamiento a los barrios y distritos de la ciudad. Mientras la cuarta medida se apoyaría en la vacunación coordinada con el Gobierno central y el departamental para que la inmunización sea más ágil.

Jhonny marcha primero en las encuestas de intención de voto

-Enrique Bruno: no dictaría una cuarentena rígida, pero sí nuevas medidas

Con su experiencia como exdirector del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), el candidato por la agrupación SOL (Seguridad, Orden y Libertad), Enrique Bruno, considera que se debe mirar la emergencia sanitaria a largo plazo.

«Pensar en una cuarentena rígida frena algo del momento, pero traslada el problema hacia el futuro y genera otro problema, el económico, que afecta a la ciudadanía. No dictaría una cuarentena rígida, pero si trabajaría en la parte legislativa con reglamentos que pongan mano dura con quienes no cumplen las medidas de bioseguridad y quienes generen aglomeraciones», manifestó el candidato a EL DEBER.

En este sentido, Bruno observa que un plan integral que ayude a frenar los contagios sería la ruta viable para Santa Cruz de la Sierra.

Enrique Bruno fue director del COED, en la Gobernación

-Adriana Salvatierra: «No podemos entrar en una cuarentena rígida»

Desde el Movimiento Al Socialismo, la candidata Adriana Salvatierra ve que la condición económica actual de las familias cruceñas no soportaría una cuarentena rígida porque eso significa que los vecinos se queden sin qué llevar a sus hogares (el sustento diario), especialmente los trabajadores del día a día y quienes perdieron su empleo, por lo que no tienen condiciones para enfrentar un nuevo confinamiento

«No podemos entrar en una cuarentena rígida. Pero las cuarentenas dinámicas tampoco han contribuido, en la medida que se han realizado vinieron de cálculos políticos y no de mediciones epidemiológicas. Lo que más perjudica es la incertidumbre y que se anuncien tres días de encierro en la ciudad para recorrer apenas tres distritos», recriminó la candidata del partido azul.

Por lo tanto, repara en la necesidad de una coordinación interinstitucional que integre a los tres niveles del Estado para realizar un barrido general en la ciudad (en dos días) y a partir de ahí tomar las medidas concretas para controlar el ‘turbión’ de contagios y hacer una identificación precisa de los casos. Esto podría apoyarse con la implementación de laboratorios centinelas que descongestionen el Cenetrop y la inclusión de un médico en cada barrio que haga seguimiento a los vecinos.

Salvatierra lleva adelante su primera incursión en la política local

-Rosario Schamisseddine: dejaría el tema a un comité de expertos

Para la candidata de la agrupación Unidos, Rosario Schamisseddine, la decisión de una cuarentena rígida debe pasar por manos de expertos. En este sentido, considera que la vía sería crear un comité de especialistas que dé asesoría a la municipalidad, a tiempo de recordar que la cuarentena rígida de 2020, lo único que hizo fue aplanar la curva.

«Si fuera alcadesa, hubiera existido una mejor planificación, y prevención, por que ya sabíamos que venía una segunda ola; sin embargo, la designada alcadesa interina que actualmente tenemos, se dedicó a otros temas, y no así fortalecer el sistema de salud para proteger a todos los cruceños», espetó la candidata de Unidos.

Schamisseddine considera que esta medida se complementaría con la creación de un “Plan SOS de Salud», el cual abarcaría una línea de telemedicina, más centros de aislamiento, una red municipal de ambulancias, buses con consultorios Covid-19 por todos los distritos, y también exigiría la inmediata contratación de más médicos y enfermeras.

Tiene experiencia como concejal, va con el frente Unidos

-Roberto Fernández: si la cifras siguen así, la cuarentena sería inevitable

Para Roberto Fernández, candidato del frente Alianza Solidaria y Popular (ASIP), si la cifras siguen en ascenso (como los muestran los reportes de las autoridades sanitarias), instalar una cuarentena rígida sería inevitable, pero también considera que esta situación nunca debió llegar y considera que no se tomaron las previsiones necesarias

«Teniendo una primera experiencia (la primera ola de contagios), ya se sabía lo que había que hacer. Faltó capacidad de gestión y las autoridades se quedaron en lo tradicional y no optaron por otras vías, como hacer más pruebas rápidas en centros de salud y módulos educativos. Si hubiera habido un plan no estaríamos lamentándonos ahora», apuntó Fernández.

El candidato de ASIP agrega que el escenario de la segunda ola no es culpa de la ciudadanía, sino de la actual administración de la Alcaldía por no haber tomado medidas a tiempo y considerando los indicadores, por eso es que la gene se ve afectada, «está muriendo, llenando las salas de terapia intensiva y no encontrando espacio en los hospitales. Incluso la cuarentena dinámica no tenía que ser tan flexible», sentenció.

Fernández ya conoce lo que es comandar la Alcaldía cruceña

-Omar Rivera: cuarentena sí, pero confinamiento no obligatorio

El candidato a por la agrupación Alianza Vecinal + MTS, Omar Rivera, considera que el asunto se debe llevar adelante de la mano del Colegio Medico y el sector de salud (vale recordar que estos demandan una cuarentena rígida de 14 o 21 días), por lo que estaría a favor de una cuarentena, pero no de un confinamiento obligatorio.

«Me basaría en las determinaciones dela comunidad científica, porque son ellos quienes luchan por nuestra vida y su vida propia. No haría caso a los políticos que se quieren aprovechar de la población y que la encierran mientras hacen campaña, así lo hizo Angélica Sosa, ya que ella prometió 400.000 dosis de ivermectina a los barrios y la gente se quedó esperando», manifestó Rivera.

No obstante, el también dirigente vecinal señala que restringir la circulación también significaría que la gente deje de trabajar y eso sería igual de lapidario que el Covid-19 para la economía cruceña, por lo que también debería haber consenso.

Rivera (centro) tiene el respaldo de juntas vecinal, es su primera candidatura

-Gary Áñez: no se opone a la cuarentena, pero se deben explicar las razones

Desde Comunidad Ciudadana, el candidato José Gary Áñez manifiesta que no se opone al confinamiento, pero siempre y cuando se expliquen las razones del mismo, ya que los médicos «de base» y no así los que ocupan «sitios de poder» aseguran que la carga viral está en todas partes, por lo que el encierro podría conllevar a que el contagio se propague dentro de los hogares y esto agravaría la situación.

«Los médicos exponen que debemos ir a una detección temprana y tratamiento precoz. Esa sería la movida que exige la situación. Si llevamos la carga viral a los hogares sería más difícil de revertir», apunta, a tiempo de agregar que se deben impulsar otros mecanismos que faciliten el acceso a los medicamentos o ayuden a la autodetección (esto con el apoyo de herramientas como un call center).

Además, lamentó que no haya una estrategia fuerte para controlar los casos positivos y hoy la situación es peor debido a que hay médicos enfermos y se necesita reforzar al sector para que no se expongan tantas horas a la carga viral. «No puedo estar a favor ni en contra de una cuarentena rígida, porque no nos han dicho para qué nos van a encerrar», reiteró.

Es periodista. Áñez (centro) tiene el respaldo de Comunidad Ciudadana

-Roly Aguilera: si es la recomendación médica, hay que dictar cuarentena

«Si la recomendación del sector salud es que inevitablemente tengamos que entrar en cuarentena rígida para proteger la vida de los cruceños debemos hacerlo, con medidas que protejan la seguridad alimentaria de las familias, especialmente para los con menos recursos», señala el candidato de Demócratas, Roly Aguilera.

Recordó que hace un mes desde su frente político presentaron un plan de vacunación inmediata y con eso la ciudad ya estaría en la primera fase de la vacunación, «no tendríamos que seguir con parches o castigando la actividad económica. La vacunación es la solución estructural», afirma.

Además, considera que cortar la actividad económica no es la solución ideal. En su criterio hay que agotar todas las medidas para evitarlo, «pero ya pasó un mes y no se tomaron las decisiones correctas». Observa que la situación que se presenta hoy requiere la toma de decisiones responsables, oportunas y con fundamentos científicos en consenso con la sociedad.

Impulsa su campaña en los barrios con su plan de gobierno bajo el brazo

-Angélica Sosa: desde la Alcaldía dice que no

Se buscó la voz de la actual alcaldesa interina y candidata de Santa Cruz Para Todos (SPT), Angélica Sosa, pero fue la única que no respondió, pese a las llamadas realizadas y mensajes enviados a su jefe de campaña, Roberto Áñez.

Sin embargo, desde la silla municipal, Sosa descartó hace unos días ingresar a una cuarentena rígida, pese al pedido de un sector de los médicos que solicita al menos un aislamiento de 14 días para bajar el índice de contagios producto de la segunda ola del Covid-19.

«No se puede entrar a una cuarentena rígida, no se puede”, expresó la autoridad. Además, consideró que los profesionales del sector sanitario “tienen que ponerse de acuerdo”, explicó la alcaldesa interina en dicha ocasión.

Sosa (izq.) comanda la Alcaldía y se muestra contraria a la cuarentena rígida

En resumen, ninguno de los candidatos que respondieron a EL DEBER se la juega por decir ‘sí’ a una cuarentena rígida, pero consideran que debe haber un giro en la detección de los casos y el manejo de la emergencia sanitaria. Mientras tanto, la población se ve azotada por el ‘turbión’ que no muestra señales de dar una tregua.