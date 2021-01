Cuartel General de El Alto se propone ganar los once concejales

Fuente; El Alteño

El ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (Futecra), Bernardo Huanca, con mucho optimismo anuncia que no dejarán ni un concejal al MAS en la ciudad de El Alto, si siguen provocando.

“Queremos decirles que nosotros no vamos a dejar ni un concejal para ellos porque estamos luchando para lograr los once concejales”, afirmó el dirigente carnicero.

Las declaraciones las realizó al momento de ratificar el apoyo a la exsenadora Eva Copa, quien decidió desmarcarse del Movimiento Al Socialismo (MAS) para ir como candidata a la alcaldía de El Alto, postulado por la agrupación política departamental Jallalla La Paz con quien participara en las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo de 2021.

Pese al alejamiento de algunos dirigentes, Huanca afirmó que el Gran Cuartel General de El Alto, conformado por varias organizaciones sociales se encuentra más fortalecida que nunca, con la postulación de la exsenadora Copa, y dispuestos para garantizar su victoria en las próximas elecciones.

EVA ES POR CONSENSO

Asimismo, Huanca ratificó que la candidatura de Copa es fruto del consenso de las organizaciones sociales, ya que, como Futecra se convocó a todos y cada uno de los precandidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), para mostrar sus propuestas de Gobierno Municipal, pero solo asistieron Rodolfo Mancilla, de los gremiales, Eduardo Suarez, del sector Lustrabotas y la exsenadora Eva Copa, mientras el resto evitó en encuentro.

“Si van a elegir a los candidatos entre cuatro paredes y entre cuatro personas, el MAS no va tener apoyo, las bases no los apoyarán, en cambio nuestra hermana Copa tiene el respaldo de todas las organizaciones sociales. Ya no vamos a permitir que El Alto siga siendo el patio trasero”, afirmó el dirigente.

TRIUNFO DE COPA

Huanca aseguró que a partir de ahora, las organizaciones sociales del Gran Cuartel General iniciarán su trabajo para garantizar la victoria contundente la expresidenta del Senado, “ahora nuestro propósito es sacar alcaldesa a nuestra hermana Eva Copa”, añadió.

Huanca rechazó la declaración de algunos políticos que los acusaron de traición y manifestó que no se puede hablar de traición cuando el partido político azul, nunca les dio la oportunidad de surgir ni plasmar proyectos de desarrollo en favor de la urbe alteña.

“Ellos no nos dejan desarrollar, no nos dan oportunidad, ya no podemos seguir sometidos, ya que mientras nosotros luchamos en las calles para garantizar la victoria de nuestro binomio en las elecciones generales, los que no hicieron nada, ahora salen a la palestra”, reprochó.