Defensoría del Pueblo advierte deficiencias en centros de atención a personas con VIH/Sida

El informe identificó brechas en el cumplimiento de la obligación de atención integral multidisciplinaria a las personas que viven con VIH/Sida

Fuente: ABI

Un estudio de la Defensoría del Pueblo identificó la falta condiciones de infraestructura y personal en centros de atención a personas que viven con el VIH/Sida.

“El informe identificó brechas en el cumplimiento de la obligación de atención integral multidisciplinaria a las personas que viven con VIH/Sida. De 22 establecimientos visitados, solo el 23 por ciento reúne las características que permiten la atención a estas personas”, informó esa institución estatal.

Además precisó que el 77% de las infraestructuras visitadas no reúne las características mínimas de atención a los pacientes y que el 86% de esos establecimientos carece del personal multidisciplinario requerido.

También estableció que el 36% de esos centros no cuenta con una oficina de trabajo social, el 23% no tiene consultorio psicólogo ni oficina de trabajo social, el 4,5% carece de consultorio general y el 4,5% no tiene un área de recepción.

Las carencias son tales que en el 41% de los centros la infraestructura no permite la atención con privacidad ni confidencialidad de las personas, advirtió la Defensoría del Pueblo.

En ese marco, recomendó al Ministerio de Salud garantizar el suministro de antirretrovirales de manera oportuna y a los servicios departamentales de salud mejorar las condiciones de infraestructura para brindar atención a las personas que viven con VIH/Sida.