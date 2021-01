Denuncian que personal que trabajó con Eva Copa es retirado de Vicepresidencia

Fuente: Página Siete Digital / La Paz

Funcionarios que trabajaron en la Vicepresidencia del Estado con la expresidenta del Senado Eva Copa denunciaron que la actual administración de ese despacho comenzó a retirarlos por su afinidad con la ahora contrincante electoral del MAS en El Alto. Desde esa repartición del Estado negaron que se haya ejecutado un plan de despidos.

«Hay abusos, esto ya se pasó de la raya, no me parece justo lo que sucede internamente. Están llamando uno por uno a los consultores, porque los que tenían ítem del equipo de Eva Copa prácticamente ya no están», denunció una trabajadora de la Vicepresidencia, quien pidió no ser identificada.

Este medio llamó a una de las responsables de Comunicación de la Vicepresidencia para conocer la versión de esa repartición estatal respecto a las denuncias. La servidora negó que se haya procedido al retiro de personal. «Todo está normal, no hay despidos», declaró.

Sin embargo, los empleados que hicieron el reclamo aseguraron que internamente «se está haciendo un interrogatorio para ver si pertenecen al equipo de Eva Copa». Incluso afirman que les advirtieron que si están trabajando con la candidata de Jallalla es mejor que rescindan contrato o se les pasará un memorándum de destitución.

«Están sacando a toda la gente que apoyó a Eva Copa y como todos estaban concentrados en la Vicepresidencia no hay dónde perderse, hay unos cuantos que se quedaron en el Senado y de esos a la mitad ya se los botó definitivamente», manifestaron.

Asimismo, se hizo conocer que «el brazo operativo de Eva en la Vicepresidencia hizo campaña por Lucho (Luis Arce) y (David) Choquehuanca. Que les paguen de esta manera no es correcto, que entren con su gente está bien, pero llegar a un punto en el que digan que si perteneces a otro equipo te tienes que ir…».

La fuente que presentó la denuncia a Página Siete Digital detalló que los empleados «sospechosos» de ser afines a Copa son convocados a una oficina en la que no hay cámaras de vigilancia, donde son interrogados para después definir su despido.

«Lo que están haciendo es llamar a secretaría general, que es el único lugar donde no hay cámaras, están pasando por el filtro de (nombre de un funcionario), quien dijo que eran instrucciones del Vicepresidente», declararon.