Derrumbe incomunica a Apolo, protestan por intransitabilidad

Fuente: paginasiete.bo

Desde hace varios días la carretera a Apolo se encuentra cerrada al tráfico vehicular por un derrumbe causado -cerca del municipio de Charazani- por las fuertes lluvias. Varios camiones con alimentos se encuentran en medio del camino. Pasajeros y transportistas denuncian que las autoridades no realizan trabajos para habilitar la vía.

“Después de varios días y mucho reclamo, recién la ABC se ha comprometido a habilitar la vía. Esperemos que ya haya paso en las próximas horas”, manifestó uno de los transportistas al mediodía de ayer.

La vía fue afectada por un derrumbe el pasado 30 de diciembre, cuando debido a las lluvias parte del cerro se desprendió en el tramo Charazani-Apolo, a unos 500 metros del Puente II.

“Cada año es el mismo problema, ya no es novedad. Hemos pedido que se trabaje la carretera porque es la que nos comunica con la sede de Gobierno y con el norte de La Paz. Estamos en ese afán de buscar un proyecto carretero de asfalto y estabilización porque es primordial para nuestra producción”, señaló Luis Palle, representante de los pobladores de la localidad de Charazani a la Red Uno.

Después de los primeros reportes, la Alcaldía de Apolo prohibió el tránsito por esa vía. Por dicho motivo -a través de su intendencia- instruyó a las operadoras de transporte suspender las salidas de viajeros y la venta de pasajes hasta nuevo aviso.

Ese mismo miércoles, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) afirmó que debido a la magnitud del derrumbe se desplazó maquinaria hacia el lugar para habilitar la vía.

“El norte de La Paz es el más afectado. En aplicación del plan de lluvias es que la ABC está respondiendo a estos eventos con el desplazamiento de personal y maquinaria. Específicamente hablando de este tramo, fue un derrumbe de gran magnitud que estimamos nos tomará un par de días para restablecer el paso”, manifestó el pasado miércoles el coordinador de Conservación Vial de la ABC, Javier Flores.

Sin embargo, hasta la mañana de ayer no se hacían los trabajos en el sector. Los afectados indicaron que la maquinaria trabajó por unas horas y luego los operadores abandonaron el lugar.

“Ya son cuatro días, hay flotas con pasajeros y camiones con productos que se están dañando y no nos dan solución. Acá esta una máquina pero no hay operador, dicen que no hay combustible, que no hay quién maneje la máquina”, señaló uno de los afectados en un video difundido por las redes sociales.

Según un reporte de Radio TV Apolo, en el lugar hay al menos 20 vehículos detenidos. Se informó que algunos pasajeros, -pese a la inestabilidad del terreno- optaron por hacer trasbordos y pasar por encima del derrumbe arriesgando su seguridad. Otros vehículos retornaron a La Paz para tratar de ingresar por Mapiri, aunque en esta ruta también se presentan problemas debido a la crecida del río.

Desde la Gobernación paceña se explicó que este tramo no es departamental, por lo que es de responsabilidad de la ABC.

“La dirección de transportes y telecomunicaciones de la Gobernación de La Paz emitió el instructivo 27/2020 que suspendió el servicio de transporte interprovincial en esa ruta. Básicamente señala que la suspensión permanecerá hasta el momento que la ABC concluya con los trabajos. El Sedcam (Servicio Departamental de Caminos) no tiene competencia”, indicó la directora departamental de transportes y telecomunicaciones, Eugenia Bohorquez.

Página Siete intentó comunicarse con la ABC pero no hubo respuesta .

Se suspenden las salidas a Santa Cruz

Terminales Desde ayer hasta la medianoche de hoy las diferentes terminales del país suspendieron las salidas de buses y pasajeros hacia el departamento de Santa Cruz.

Desde ayer hasta la medianoche de hoy las diferentes terminales del país suspendieron las salidas de buses y pasajeros hacia el departamento de Santa Cruz. Prohibición La medida es aplicada en el marco del megarrastrillaje que se realiza en la capital oriental por el rebrote de la Covid-19. El operativo implica una paralización del ingreso y salida de viajeros a y desde Santa Cruz durante este fin de semana.

La medida es aplicada en el marco del megarrastrillaje que se realiza en la capital oriental por el rebrote de la Covid-19. El operativo implica una paralización del ingreso y salida de viajeros a y desde Santa Cruz durante este fin de semana. Normalidad La venta de pasajes y los viajes al oriente del país -desde el occidente- se reanudarán en todas las terminales a primera hora del lunes.

Piden precaución en 16 tramos

El reporte de transitabilidad de la ABC recomienda precaución en 16 tramos carreteros de todo el país. Tres de ellos se encontraban intransitables, pero dos ya fueron habilitados.

En La Paz el daño de mayor magnitud se dio en la carretera a Apolo, que está cerrada al paso hasta nuevo aviso. Asimismo, se presentaron otros dos derrumbes y mazamorras en las vías Unduavi-Chulumani y Cauquichico-Sacambaya. Después de la atención de la ABC ambas vías ya están libres al tránsito.

Debido a las condiciones climáticas y las afectaciones a los caminos por caídas de rocas, taludes y mazamorras, la ABC recomienda transitar con cuidado en la vía Yucumo-San Borja en el Beni, Tacopalca en Oruro, Porvenir-Puerto Rico y El Choro-Guenesguaya en Pando, Comarapa-Matara y Santa Rosa-Antofagasta en Santa Cruz.

Por la construcción de vías se habilitaron desvíos y señalética de precaución en Río Caine, Puente Kora, Puente Valle Hermoso , doble vía Ivirgarzama, Colomi y el Sillar en Cochabamba. Además del tramo Muyupampa-Ipati, en Chuquisaca.

Desde la terminal Minasa de La Paz, la unidad de Transito manifestó que las salidas hacia los Yungas se realizan con normalidad, ya que las vías están expeditas. Solo se registró un derrumbe a la altura de Puente Villa durante la madrugada del sábado, pero que ya fue atendido por la ABC, por lo que la vía se encuentra transitable.

Se pidió a los choferes tener precaución para evitar accidentes.