Descubren en Venezuela una red de explotación sexual de menores relacionada con poderosos militares y empresarios

En reuniones sociales de Apure circulaban catálogos con las fotos de jovencitas y algunos jovencitos

En Apure, un estado fronterizo de Venezuela se ha destapado una poderosa red relacionada a poderosos militares, empresarios, algunos extranjeros, que utilizan a jovencitas de entre 13 a 16 años en la explotación sexual. El Gobernador ha manifestado que esa investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias, así caigan oficiales.

Todo empezó cuando una abuela ignorante de la tecnología, que solo lo usaba para llamadas telefónicas, mensajes de texto y whatsapp, a causa de la polémica por esa red decidió cambiarse a signal y telegram. Su manejo lerdo del teléfono inteligente hizo que cayera en una aplicación que nunca había visto. Fue el primer paso de lo que se ha convertido en un escándalo en el fronterizo estado Apure, donde está a punto de caer una poderosa red, que tiene mucho tiempo funcionando, de militares, cantantes y poderosos hombres de dinero, detrás del negocio del sexo con niñas, niños y adolescentes. En reuniones sociales se ofrecían, a los potenciales clientes, los catálogos con las fotos de jovencitas y algunos jovencitos.

El acceso a una conversación de Messenger por Facebook paralizó a la abuela. Entendió la razón por la que con frecuencia su nieta adolescente le pedía prestado el teléfono y pasaba largo rato escribiendo o enviando mensajes de voz. La más espantosa realidad se abrió ante sus ojos, fue la conversación con una mujer proxeneta que le hablaba de: cuánto pagarían los clientes, quiénes eran esos clientes, dónde las iban a buscar, a qué lugar irían, entre otras cosas.

Los padres de la adolescente, no lo dudaron, luego de una charla familiar, decidieron denunciar el hecho ante las autoridades, que quizá no hubiese pasado de ahí, hasta que surgieron nombres de muchos militares y empresarios, hoteles de los más lujosos de la zona y dólares en abundancia. Uno de los comprometidos es amigo muy cercano del general en jefe (Ej) Jesús Rafael Suárez Chourio, ex comandante del Ejército y ahora diputado de la Asamblea Nacional del chavismo.

Guerra de titanes

Esa oportunidad no la desaprovecharía el ex Vicepresidente de la República, coronel (Ej) Ramón Alonso Carrizalez Rengifo, Gobernador del estado Apure, quien ha venido librando una silenciosa lucha de poder desde que Suárez Chourio, perteneciente al grupo del 4F, se instaló en San Fernando de Apure, meses antes de la campaña electoral, haciendo gala de lujos, escoltas y relaciones con militares, ganaderos, hacendados y empresario de la región.

Uno de los investigados estuvo involucrado con anteriores gobernadores, pero sus arcas florecieron con la revolución bolivariana; la casa donde actualmente está viviendo el general Suárez Chourio, en la calle Boca de Guerra, municipio Biruaca, diagonal al motel El Bosque, pertenece a ese personaje.

La relación entre él y el alto oficial, ahora diputado y presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional chavista, es muy estrecha y comparten su afición por las peleas de gallos; en diciembre se comentó ampliamente una significativa actividad de esas que se llevó a cabo en Guayabal, un pueblo del estado Guárico, muy cercano a San Fernando de Apure, donde también habrían estado dos de los detenidos por el caso de la red de prostitución, que usaban un hotel, propiedad de un árabe, para las relaciones de las jovencitas con quienes contrataban los servicios de prostitución. Otro jugador de pelea de gallos también está siendo investigado, pero las influencias del general en jefe parecen haber surtido efecto.

Además, estaría siendo usado, por la red, el hotel de un italiano que, así como el árabe, son empresarios muy relacionados con funcionarios del gobierno, entre ellos altos oficiales de la Fuerza Armada. También fue allanado otro árabe muy relacionado a la estructura de poder gubernamental.

Los tres hoteles, que hasta ahora están bajo la lupa de las autoridades, eran cerrados para fiestas privadas con hombres poderosos de la zona y las jovencitas que servían los favores sexuales a cambio de dinero.

Mejor niños

En el hecho hay niñas, niños y adolescentes de 13 a 16 años, a quienes después de manipular a cambio de atractivas ofertas de dinero para adquirir un celular lujoso, ropa y carteras de marca, cadenas y anillos de oro, eran llevadas a tener sexo con algunos hombres prominentes de la zona y militares con poder.

Una mujer, que pidió a Infobae, absoluta reserva dijo que algunas de las chicas, que no querían continuar en el intercambio de sexo por dinero, eran chantajeadas diciéndoles que, de negarse, sus videos íntimos serían publicados en redes o se los harían llegar a sus padres.

Las chicas eran captadas por mujeres jóvenes, aunque de más edad que las adolescentes, y que se exhiben en redes sociales. La red de prostitución, que funcionaba desde hace años, lo hacía con jóvenes mayores de 18 años, pero desde hace tiempo cambiaron a adolescentes, porque muchos depravados prefieren casi niñas y niños, que son más rentables, más fáciles de explotar y más vulnerables.

El caso lo investiga el Ministerio Público, específicamente la fiscal octava Dianeth Mirabal, con un fiscal nacional; las órdenes de allanamiento y aprehensión las está ejecutando el Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas); hay varios detenidos. Entre la noche del miércoles 14 de enero y la madrugada del jueves 15 hubo más de 10 allanamientos.

Ahora muchas jóvenes han empezado a hablar. Una dice que desde hace tiempo una mujer que se hizo llamar Samir ´llamó a varias estudiantes para proponerles ingresar a esa red. “Las proxenetas recibían 3 a 4 mil dólares y lo que les pagaban a las muchachitas que tenían sexo con los viejos, eran 50 o 100 dólares. Las muchachitas no lo sabían ni estaban pendientes, porque plata es plata. Hay muchas involucradas que nosotras conocemos, una de ellas es muy amiga de una de las proxenetas y se quiso meter en eso”.

Detenidos y allanados

Por ahora hay 19 sospechosos, uno de ellos es alias Tata, con amplias influencias en el mundo castrense del estado Apure; “estudiaba derecho en una Universidad de Aragua, pero después se la pasaba en el gimnasio durante horas, buscando chicas y armando fiestas”, dijo un amigo suyo a Infobae. Están siendo buscados por los cuerpos policiales varios árabes, entre ellos alias Yadala. Y estarían siendo detenidos en las próximas horas dos cantantes apureños.

Fueron detenidos por su presunta participación un joven identificado como Atahualpa Tirado, quien fue detenido por el Comando Antiextorsión y secuestro (CONAS), quien allanó su casa donde habría encontrado una computadora portátil con videos y fotos que lo incriminarías; él sería uno de los proxenetas, de quien habría pruebas que lo relacionan presionando a las jóvenes, además colocando las normas como “ellos deben pagarte antes del acto sexual”.

Otro detenido es Rafael Milano alias Fefé, dueño de un bodegón ubicado en el edificio El Gabán en la avenida Carabobo de la capital apureña, también fue capturado; y un ciudadano de nombre Marcelo Cortel. Otras personas, bastante conocidas en San Fernando, están siendo interrogadas.

El viernes 15 también fue detenida una menor de edad, como parte de la red de prostitución, quien captaba jóvenes para involucrarlas; ella se suma a las otras mujeres detenidas que funcionaban como las “madame” de la red al servicio de hombres ricos y depravados.

El procedimiento, que se inició el martes 12 de enero, fue con libros de registro de un hotel a donde eran llevadas las jóvenes; hay otros hoteles investigados. También hay videos, fotos de placas de vehículos, fotografías con algunos de los involucrados en intimidad con las adolescentes.

El CONAS se presentó el viernes 15 a la casa de un árabe, buscando a su cuñado Namé, quien es dueño de una de las principales panaderías del paseo Libertador de San Fernando. Ayer sábado 16 de esperaba la audiencia de presentación de Milano y Tirado, que finalmente fue pospuesta para hoy domingo.

Por ahora los dos poderosos jugadores de gallos, amigos de Suárez Chourio, están en libertad.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

A tres años de la masacre del Junquito: el día que las fuerzas de Maduro ejecutaron en vivo y directo al policía Óscar Pérez

Fuente: infobae.com