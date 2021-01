Destinan 250 pruebas de antígeno a la urbe alteña

Fuente: El Alteño

Según informe de la Secretaría Municipal de Salud y Deporte de la Alcaldía de El Alto, el Ministerio de Salud hizo la entrega de 250 pruebas antígeno nasal para detectar casos de coronavirus entre la población.

El responsable del área, José Luis Ríos, indicó que se hizo conocer en su momento a esa cartera sobre la insuficiencia de las pruebas e indicó que habría compromiso para incrementar la misma.

Según la autoridad hay cinco centros de salud para hacer las pruebas a la gente que la requiera y que ya se empezó con el trabajo. “Se han iniciado, las pruebas, se han entregado una determinada cantidad por centro por parte de Epidemiología, unas 50 pruebas a cada uno de los centros. Hemos indicado que esta cantidad es insuficiente para responder a la necesidad y hay compromiso de tener una mayor cantidad”, indicó a la prensa.

Dijo también que en todo el departamento de La Paz, hay cinco mil pruebas antígeno y que el compromiso del Ministerio de Salud es que se dote a la región 100.000 pruebas.

VILLA TUNARI

El Centro de Salud Villa Tunari del Distrito 4 (D-4) es un punto donde se realizan las pruebas Covid. Sin embargo, según informe de trabajadores en salud del lugar solo cuentan con 10 pruebas.

“Es todo lo que nos llegó”, dijo una de las enfermeras. Sobre la carencia, el ministro de Salud, Édgar Pozo, quien dio positivo a coronavirus, dijo molesto a un canal de televisión que era falso que no se contaran con las pruebas y sobre el caso de El Alto indicó que no “supieron hacer el pedido”.

Aseguró que existe «desinformación» de algunos medios de comunicación sobre el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Covid-19, que ejecuta el Gobierno, en lo referido a la gestión hospitalaria.

Negó que falten camas en los hospitales para tratar a pacientes gravemente contagiados. “Ustedes están viendo, ahora que estamos haciendo justamente eso, que las vacunas, que las pruebas, ahora sacan el tema de que no hay camas, no hay terapias, cuando exactamente eso no es cierto», dijo la autoridad, a través de una nota.