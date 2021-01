Dicen adiós a Felipe Quispe, el líder clave del empoderamiento aymara

Fuente: Página Siete / La Paz

El cuerpo de Felipe Quispe, El Mallku, fue velado ayer en la ciudad de El Alto, donde centenares de personas asistieron para decirle adiós. Expertos consideran que Quispe pasa a la historia de Bolivia como drástico, controversial y figura clave del empoderamiento aymara.

El líder político falleció el 19 de enero, a los 79 años, a causa de un paro cardiaco, indicó su familia. Su velorio se instaló en un salón de eventos en la zona 16 de Julio, en El Alto. Al lugar asistieron centenares de personas, que incluso formaron extensas filas para dar el pésame a los dolientes.

Se hicieron presentes el vicepresidente David Choquehuanca, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, la expresidenta del Senado Eva Copa, la ejecutiva de las Bartolinas, Segundina Flores, además de otras personalidades y dirigentes.

En el Legislativo se instaló una capilla ardiente en su memoria. El presidente de Diputados, Freddy Mamani, señaló: “Los hermanos indígenas estamos de luto, recordamos a un gran líder que marcó historia”.

Quispe fue fundador del Movimiento Indígena Tupak Katari, de la organización Allyus Rojos. También integró el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) y fue secretario ejecutivo de la Csutcb. Fue uno de los protagonista de la llamada Guerra del Gas. Fundó el Movimiento Indígena Pachakuti, fue diputado y en esta elección subnacional decidió postular como candidato a la Gobernación paceña.

Pedro Portugal, analista y director de Pukara, considera que aunque Felipe Quispe fue un personaje muy controversial, no se puede negar que destaca como un “personaje positivo”, que ayudó a que se tome conciencia sobre un problema básico, que es la inexistencia de una nación.

“Él tuvo que batallar muy duro, porque había una situación bastante adversa. Las circunstancias y su propia prédica política le obligaban a tomar actitudes drásticas y radicales, porque era la única manera de poder concienciar y organizar lo que el pretendía”, señaló.

Portugal enfatizó que El Mallku buscaba regenerar un movimiento político, una toma del poder en busca de “la transformación de las cosas que no funcionan bien en Bolivia”, pero no tuvo ni el tiempo ni las herramientas adecuadas para llevar adelante y afianzar ese propósito.

Desde el punto de vista del analista y escritor indianista Carlos Macusaya, Felipe Quispe fue una figura clave del empoderamiento indígena y resaltó la identidad aymara en una época importante, en la que no solo “levantó el orgullo étnico”, sino que promovió en la gente la confianza de elegir gobernadores de su mismo origen.

“Fue la persona la que levantó el orgullo étnico, el orgullo de afirmación de decir ‘sí, yo soy indígena y no me da vergüenza. Y no sólo no me da vergüenza, sino que creo que nosotros podemos gobernar’. Felipe Quispe representa ese encendido del orgullo, de la autoafirmación de la mayoría de la población como indígena”, manifestó.

En cambio, el investigador Franz Barrios Gonzales cuestionó duramente las estrategias radicales de Felipe Quispe para conseguir sus objetivos, como la conformación del EGTK y el recientemente el bloqueo de agosto del año pasado que, según el gobierno de Jeanine Añez, impidió el abastecimiento de oxígeno en varios hospitales y hasta generó decesos.

“Resentido, racista y odiador de lo boliviano, que fomentaba alzarse en armas al costo que fuere”, así calificó Barrios al líder político. Recordó que anteriormente Quispe expresó: “El Kollasuyo tiene que liquidar a Bolivia”, en una entrevista publicada en este medio, en agosto de 2020.

Al respecto, Portugal señaló que será el tiempo el que ayude a juzgar más objetivamente la figura de El Mallku. Macusaya indicó que para entender las posiciones radicales de Quispe se debe considerar la trayectoria histórica y los motivos que lo llevaron a optar, por ejemplo, por un alzamiento armado en el caso del EGTK.