Diputado del MAS dice que con o sin dos tercios procesarán a Áñez por los hechos de Senkata y Sacaba

Fuente: Radio Fides

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Rolando Cuéllar, adelantó este miércoles que el gobierno nacional procesará a la expresidenta Jeanine Áñez y a sus colaboradores por las muertes en Senkata y Sacaba aunque no se llegue a un consenso en la Asamblea Legislativa para aprobar el juicio de responsabilidades.

El legislador aseveró que el oficialismo hará valer su mayoría absoluta por lo que emplazó al Fiscal General alistar las órdenes de aprehensión contra las exautoridades transitorias.

“El MAS no necesita de dos tercios, el MAS tiene en este momento mayoría absoluta para aprobar inmediatamente un juicio de responsabilidades (…) la vamos a hacer efectiva porque somos senadores y diputados, somos mayoría y el presidente lucho va a agilizar todo lo que tengamos que hacer para de una vez aprehender a todos estos delincuentes”, sostuvo. Según Cuéllar, el juicio se aprobaría “conforme a ley y por la Asamblea”.

“Para que el Fiscal General aprehenda de una vez a la señora Áñez y exministros. Con este informe ellos (los exministros) ya no van a estar en el país, ya deben estar pidiendo asilo político, van a mentir diciendo que es persecución política, van a querer enfermarse para no ir a la cárcel y creo que el Ministerio Público debe tomar precauciones para que no se den a la fuga”, concluyó.

Las normas nacionales demandan que para autorizar un juicio de responsabilidades contra exjefes de Estado se requieren de dos tercios de votación en la Asamblea Legislativa, por lo cual un posible proceso necesita del consenso con la oposición.