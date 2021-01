Directora de Régimen dice que jueza no dio orden para que Jhasmani sea trasladado a San Sebastián

La directora departamental de Régimen Penitenciario, Estrella Rocha, informó este viernes que la jueza que lleva la causa contra Jhasmani T., conocido como el “abogado del diablo”, aún no dio la orden para que el acusado sea trasladado al penal de San Sebastián, quien se encuentra en el hospital Viedma pese a que tiene alta médica.

“Nosotros como Régimen Penitenciario necesitamos la notificación de la autoridad judicial, en este caso de la jueza y eso no existe”, manifestó.

Jhasmani T. tiene detención preventiva en el “caso mecánico”; el único proceso que lo mantiene con detención preventiva. Según Rocha, la autoridad jurisdiccional les hizo llegar un documento el pasado 4 de enero, donde decía que estaba aguardando el expediente de Jhasmani T., mismo que preveían sea enviado por el penal de Chonchocoro (La Paz).

Señaló que la jueza tendría que emitir otra notificación después de que los archivos lleguen a Cochabamba. Con esa orden, Régimen Penitenciario podría dar cumplimiento y trasladar al acusado al penal de varones.

Sobre las deudas al hospital, Rocha dijo que eso no sería un “impedimento” porque Régimen Penitenciario a simple notificación del juez debe dar curso a la orden. “No es competencia nuestra ver el tema económico o deudas al hospital. Lo que haremos, es proceder con la notificación y su hubiera algún obstáculo lo vamos a subsanar, pero mientras no nos notifiquen no podemos tomar medidas”.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, consultado por los periodistas sobre el caso Jhasmani, se limitó a decir “me voy a informar antes de responder”.

En tanto, la víctima Juan Antonio Cuéllar, peregrina por justicia desde el 16 de marzo de 2018. El mecánico tomó un inmueble en anticrético por 20 mil dólares y cuando pidió que le devolvieran el dinero lo secuestraron, torturaron y obligaron a firmar papeles en los que admitía la devolución sin que haya recibido un solo dólar.

El ministro de Justicia, Iván Lima, a mediados de diciembre se comunicó con Juan Antonio Cuéllar y le prometió que hará seguimiento a su proceso. El juicio por el “caso mecánico” comenzó el 16 de noviembre de 2020 y aún no ha concluido; hubo algunas suspensiones por la programación de otras audiencias, entre otras situaciones.