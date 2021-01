Dirigente gremial pide a Eva Copa sacarlo de la lista

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

El dirigente gremial del sector Norte, Felipe Quispe pide ser excluido de la lista de concejales de la agrupación política departamental Jallalla La Paz, que tiene como candidata a alcaldesa a la exsenadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eva Copa.

“Ha salido mi nombre, donde yo soy candidato, en la lista de la hermana Eva Copa, cuando yo no he pedido ninguna concejalía, es una discriminación a mi persona. Nosotros no apoyamos su candidatura y le pido que retire mi nombre de las listas”, afirmó Quispe.

El dirigente gremial se encuentra oficialmente inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral /TSE) como postulante a concejal por Jallalla La Paz, en el noveno lugar, sin embargo afirma que no su nombre no fue debidamente consensuado ni consultado.

Quispe, que en algún momento apoyo a Copa, cuando era precandidata a alcaldesa del Movimiento Al Socialismo (MAS), al haberse desmarcado del partido político, se rechaza esta determinación, porque siempre se quiso que se mantenga como parte del instrumento político del partido político azul.

“Ella en lugar de mantenerse con el chaleco azul, se lo ha sacado para ponerse el rojo. No quiero estar en su lista porque no hay gente renovada, se trata de la misma gente que en algún momento ha apoyado al MAS”, sostuvo Quispe.

TRABAJARÁ SOLO

El dirigente gremial anunció que, como siempre lo ha hecho, trabajará por el desarrollo de la ciudad de El Alto, planes y proyectos de desarrollo, de forma independiente, sin necesidad de hacer política, sino por convicción.

“Siempre trabajare a nivel de las organizaciones sociales, por proyectos de desarrollo, nosotros lucharemos y trabajaremos con él o la alcaldesa que esté, ya que de la lista de la hermana Copa han sido excluidos los jóvenes, varios sectores y la propia gente de la paralela del MAS”, finalizó.